Gonçalo Ramos al Milan: Amorim ha avuto il bomber negato ad Allegri, oltre 60 milioni per la riserva del PSG

Cardinale conclude l'operazione più costosa della storia del Milan: quanto guadagnerà l'attaccante portoghese acquistato da Luis Enrique su indicazione di Amorim

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In pochi giorni Ruben Amorim ha ottenuto ciò che era stato negato a Max Allegri in due sessioni di mercato: il centravanti. Forse consapevole del doppio errore commesso, Gerry Cardinale ha rimediato chiudendo un’operazione da oltre 60 milioni di euro. Con Gonçalo Ramos, riserva del PSG e due volte campione d’Europa, il Milan parla sempre più portoghese. E chissà che l’acquisto ormai praticamente definito del 25enne non cambi anche il futuro di Rafa Leao.



Milan, Cardinale accontenta subito Amorim: preso Ramos

La priorità di Amorim per il suo Milan era l’attaccante. Detto, fatto. Definita la nuova struttura societaria dopo la rivoluzione avviata a fine maggio, Cardinale ha rotto gli indugi piazzando quello che potrebbe essere un super colpo per la Serie A. Dal PSG arriva Gonçalo Ramos, che, pur non essendo stato un titolare fisso nello squadrone di Luis Enrique, il suo contributo lo ha comunque dato. I numeri parlano chiaro: 45 gol totali (più 10 assist) in 131 presenze ai piedi della Torre Eiffel. Sono invece 41 le reti in 106 presenze nella precedente esperienza al Benfica, che avevano spinto Nasser Al-Khelaïfi a investire circa 65 milioni di euro più bonus per portarlo in Francia. Attualmente impegnato al Mondiale, con il Portogallo ha segnato 10 gol in 26 presenze.

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Amorim ha avuto subito ciò che ad Allegri era stato negato

All’ex allenatore del Manchester United è andata decisamente meglio rispetto ad Allegri, che aveva chiesto con forza l’arrivo di un bomber. La scorsa estate il club di via Aldo Rossi ha trattato senza successo Hojlund, Vlahovic, Harder e Boniface (praticamente preso e poi sfumato dopo le visite mediche), per poi virare su Nkunku, pagato oltre 40 milioni pur non essendo una prima punta vera.

La storia si è ripetuta a gennaio: i rossoneri avevano definito l’ingaggio di Mateta, ma un nuovo intoppo nelle visite mediche ha fatto saltare l’operazione. Allegri si è così dovuto accontentare di Fullkrug, che non ha dato alcun contributo alla causa.

Milan, quanto è costato Gonçalo Ramos

Questa volta l’acquisto della punta non è in discussione. Come riportato su X dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, “l’affare è al 100% concluso”. Si tratta del colpo più costoso della storia del Milan, perché con i bonus la cifra versata dal club di via Aldo Rossi al PSG potrebbe superare i 60-70 milioni di euro. Superato dunque il primato che apparteneva a Rafa Leao, per il quale i rossoneri pagarono 49,5 milioni al Lille nel 2020. Il quotidiano portoghese A Bola riferisce inoltre che il giocatore si è sottoposto oggi alle visite mediche negli Stati Uniti.

Il retroscena su Jorge Mendes e quanto guadagnerà

Il super procuratore Jorge Mendes, ormai figura chiave del mercato del Milan, aveva già proposto Ramos a metà aprile, ma il club non aveva ancora definito la scelta del nuovo allenatore. Decisiva, dunque, è risultata la volontà di Amorim. Per il classe 2001 è pronto un contratto di quattro o cinque stagioni, con uno stipendio netto da circa quattro milioni di euro annui.