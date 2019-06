Gonzalo Higuain dice no a due italiane

A Radio Marte Nicolas Higuain ha ribadito la volontà del fratello di rimanere in bianconero: "Alla Juventus il suo rendimento è stato buono. Credo che questo possa essere l'anno di Gonzalo: ha tanta forza e determinazione e vuole chiudere la carriera proprio lì".

"Gonzalo in Italia? Soltanto alla Juventus. Roma e Fiorentina? Vorrei chiarire che a noi non è stato comunicato nulla". Le frasi di Nicolas paiono escludere la possibilità di una cessione dell'argentino – che verrà restituito dal Chelsea ai campioni d'Italia – a un'altra società di serie A. Giallorossi e viola sono alla ricerca di una punta centrale: i capitolini, che perderanno Edin Dzeko, sono stati accostati anche a Mauro Icardi, la cui avventura all’Inter sembra ormai essere arrivata al capolinea. I gigliati del neo proprietario Commisso, invece, hanno rinunciato al riscatto di Muriel.

Si va intanto verso la fumata bianca per l’approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Con il Chelsea, anche per l’ex allenatore dell’Empoli e del Napoli, ormai è finita e in Inghilterra danno imminente l’annuncio da parte dei bianconeri: in tal senso si è sbilanciata anche la BBC.

Lo scoglio del club londinese è stato superato trovando una contropartita: nelle casse del Chelsea la Juventus verserà 4 milioni di euro, una sorta di indennizzo per l’addio anticipato all’ex timoniere del Napoli.

L'edizione di venerdì della Gazzetta dello Sport ha intanto fatto il punto su quello che dovrebbe essere lo staff di Maurizio Sarri. Quattro o cinque uomini di fiducia, tra cui Giovanni Martusciello, che è ancora legato all'Inter.

“Per noi italiani il richiamo di casa è forte. Senti che manca qualcosa. È stato un anno pesante. Comincio a sentire il peso degli amici lontani, dei genitori anziani che vedo di rado. Ma alla mia età faccio solo scelte professionali. Non potrò allenare 20 anni” aveva raccontato Sarri a Vanity Fair.

SPORTAL.IT | 14-06-2019 17:34