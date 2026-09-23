Gonzalo Higuain ha scelto la vita solitaria lontano dai riflettori, il fratello Federico è stato licenziato per commenti sessisti

L'ex bomber di Napoli e Juventus si gode la famiglia in Florida, il tecnico delle riserve del Columbus Crew in Mls al centro di un piccolo scandalo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Da giovane era una testa matta, amante dei divertimenti e dei bagordi notturni ma Gonzalo Higuain, oggi 38enne, ha cambiato totalmente stile di vita. L’ex attaccante di Real Madrid, Napoli e Juventus ha 38 anni e vive in Florida, dove ha deciso di stabilirsi dopo la fine dell’esperienza da calciatore all’Inter Miami e ha scelto una condotta totalmente lontana dai riflettori. Sui social è assente dai tempi della Juve: una sua foto con la maglia bianconera l’ultima traccia su Instagram. Vive con la modella e stilista argentina Lara Wechsler, conosciuta nel 2015 quando giocava al Napoli, e insieme hanno una figlia di nome Alma nata nel 2018 e di cosa faccia oggi si sa poco, se non che due anni fa era stato ingaggiato come mental coach in Mls e che si diletta a giocare a padel. Il fratello Federico invece è rimasto nel mondo del calcio ma è stato protagonista di un brutto episodio.

Federico Higuain licenziato in Mls

Federico Higuain, di tre anni più vecchio di Gonzalo, è stato infatti al centro dell’attenzione nelle ultime ore nella MLS statunitense. Il Columbus Crew ha annunciato il licenziamento dell’allenatore della squadra riserve, Federico Higuaín appunto, dopo che quest’ultimo ha pronunciato commenti sessisti e si è comportato in modo inappropriato nei confronti di un’arbitra durante una partita della MLS NEXT Pro. Secondo l’associazione degli arbitri, l’ex giocatore argentino si sarebbe rivolto all’arbitro in modo irrispettoso, dicendole: “Non dimenticare che questo è uno sport da uomini”. In un comunicato, l’associazione degli arbitri ha accusato Higuaín di aver commesso due atti deliberati di aggressione fisica e sessismo nei confronti di un’arbitra. Le avrebbe stretto la mano con forza e si sarebbe rifiutato di lasciarla andare nonostante le ripetute richieste di smettere. “Questa intimidazione fisica è stata accompagnata da un commento sessista e degradante rivolto all’arbitro: ‘Non dimenticare che questo è uno sport da uomini'”, si legge nel comunicato.

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Inizialmente, dopo il rifiuto di Federico, il club lo ha sospeso per due partite. In seguito alla dichiarazione ufficiale del sindacato degli arbitri, si è proceduto con un provvedimento più drastico. “Abbiamo deciso che la soluzione migliore per il club, i giocatori e lo staff tecnico fosse quella di sollevare Federico Higuaín dall’incarico”, ha dichiarato il direttore generale del Columbus Crew, Issa Tall. “Dopo le discussioni di questa settimana e un’analisi più approfondita nel corso dell’ultimo mese, siamo giunti alla conclusione che il club non soddisfaceva i requisiti richiesti a un leader di squadra”.

La carriera di Federico Higuain

Federico Higuaín ha iniziato la sua carriera da allenatore dopo essersi ritirato dal calcio giocato ( Besiktas, América, Independiente, Inter Miami , dove ha giocato anche assieme al fratello Gonzalo). Sul campo, si è fatto un nome nella MLS , diventando una leggenda del Columbus Crew , dove ha giocato per otto stagioni. Higuaín ha totalizzato 59 gol e 68 assist tra stagione regolare e playoff. È stato anche nominato Rookie dell’anno della MLS nel 2012 ed è diventato il 19° giocatore a raggiungere almeno 50 gol e 50 assist nella storia della MLS.