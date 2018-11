Gonzalo Higuain si fa male, ma vuole la Juve

E' a rischio la partecipazione di Gonzalo Higuain a Milan-Juventus, gara valida per la dodicesima giornata della massima serie che si giocherà domenica prossima allo stadio Meazza di Milano. Una partita ovviamente piena di significati per l'attaccante dei rossoneri, scaricato dal club bianconero nel corso di un'estate che ha portato a Torino l'asso portoghese Cristiano Ronaldo, suo compagno tra l'altro al Real Madrid.

Higuain, visibilmente dolorante alla zona lombare, ha lasciato il terreno di gioco del Friuli, dove il suo Milan si è trovato di fronte l'Udinese, al 35' del primo tempo. Soltanto nei prossimi giorni se ne saprà di più e ci si potrà fare un'idea precisa sui tempi di recupero. Che potrebbero essere anche semi-nulli se si è trattato di una semplice botta e se si sia trattata soltanto di una precauzione proprio per non saltare la Juventus. Giovedì, va detto, la squadra di Gattuso sarà impegnata sul campo del Betis di Siviglia in Europa League.

Nelle prime undici giornate di campionato l'attaccante sudamericano del Milan è andato a segno cinque volte.

SPORTAL.IT | 04-11-2018 21:45