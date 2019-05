Presente in tribuna ad assistere alla gara tra l'Alma Trieste e Sassari, il fratello di Zoran Dragic, Goran, ha parlato a 'Il Piccolo': "Vengo dall'America dove il basket è un’istituzione e viene subito dopo la Bibbia, ma vedo che anche a Trieste è un po' così".

"Non nascondo che in futuro non mi dispiacerebbe venire a giocarci, magari sul finire della carriera. Sarebbe un bel modo per avvicinarmi a casa" ha concluso la stella dei Miami Heat.

SPORTAL.IT | 06-05-2019 15:30