Goretzka show col Bayern: la doppietta infiamma la sfida di mercato tra Milan e Juventus 

Il centrocampista in scadenza di contratto avvia la rimonta dei bavaresi sull’Heidenhem e ricorda alle italiane il perché delle alte pretese per l’ingaggio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Due gol nella rimonta del Bayern Monaco all’Heidenhem: Leon Goretzka è stato il grande protagonista della gara di oggi all’Allianz Arena con una prestazione che va letta anche come un messaggio a Milan e Juventus, interessate ad ingaggiarlo a parametro zero al termine della stagione.

Goretzka trascina il Bayern Monaco

Un messaggio sotto forma di doppietta. Leon Goretzka l’ha voluto spedire oggi, nella gara contro l’Heidenheim, andato vicino a battere il Bayern Monaco all’Allianz Arena, la casa dei bavaresi. Sotto 2-0 dopo poco più di mezz’ora, la formazione allenata da Kompany è riuscita a tornare in partita grazie al centrocampista in scadenza di contratto, a cui sono fortemente interessate Milan e Juventus, seguite anche da Napoli, Roma e Inter.

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La doppietta d’autore all’Heidenheim

Schierato da trequartista centrale nel 4-2-3-1 scelto da Kompany, che ha effettuato un ampio turnover dopo la sfida-spettacolo di martedì scorso a Parigi contro il Psg, Goretzka ha aperto il suo show al 44’, trasformando con un perfetto tiro sopra la barriera una punizione dal limite e dimezzando così lo svantaggio per il Bayern. Un colpo di classe del 31enne centrocampista, che in avvio di ripresa, al 57’, ha mostrato l’altra faccia del suo gioco: la potenza. Sugli sviluppi di un corner, Goretzka si è inserito alla perfezione anticipando col fisico il portiere avversario e siglando il 2-2. La partita si è poi conclusa sul 3-3, col Bayern nuovamente sotto e poi capace di rimontare nel recupero grazie a un autogol del portiere dell’Heidenheim Ramaj.

Il messaggio a Milan e Juventus

In sostanza, la gara di oggi è servita a Goretzka per ricordare alle squadre che lo seguono perché le sue richieste di ingaggio siano tanto alte: il centrocampista chiede 9 milioni di euro l’anno, una pretesa notevole a cui vanno aggiunti gli alti costi per le commissioni degli agenti. Milan e Juventus sanno di non poter arrivare a quelle cifre, tuttavia le ultime notizie – fornite da Fabrizio Romano – raccontano di un’offerta da 5 milioni avanzata dai rossoneri che era stata interpretata come un buon inizio per la trattativa da parte dell’entourage del giocatore. Questo, però, accadeva prima della doppietta d’autore all’Heidenheim…