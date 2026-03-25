Goretzka tra Juventus, Milan e Napoli: perché le big di Serie A vogliono il parametro zero del Bayern

Corsa a tre in Serie A per l'arrivo di Leon Goretzka a parametro zero: oltre a Juve e Milan, si aggiunge anche il Napoli. La situazione per l'esperto e talentuoso centrocampista.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Leon Goretzka si prepara al grande addio al Bayern Monaco. In otto anni con la maglia dei bavaresi, il centrocampista tedesco ha vinto di tutto: dal triplete del 2020 alle sei Bundesliga, oltre a Coppe e Supercoppe varie, sempre da protagonista. Il so contratto con il Bayern scade a fine stagione e non c’è nessun segnale che porterebbe a pensare a un rinnovo. Nessun segno di cedimento da parte del centrocampista 31enne, sul quale Kompany continua a fare affidamento ricevendo in cambio ottime prestazioni. Semplicemente il vivaio del Bayern sta sfornando talenti a profusione e i bavaresi vogliono portare a termine un cambio generazionale iniziato gradualmente già anni fa. Ora Goretzka, da parametro zero, è l’oggetto del desiderio sul mercato italiano, con Juve, Milan e Napoli avanti a tutti.

Il Napoli ci prova per Goretzka

Partiamo in ordine cronologico dall’ultima che si è inserita nella corsa. Infatti l’interesse del Napoli è stato registrato nelle ultime ore, a differenza di Juve e Milan che monitorano la situazione del calciatore da mesi. Alla squadra di Conte farebbe comodo un giocatore completo come il tedesco, un po’ alla McTominay. Tra l’altro il suo profilo internazionale, come è stato con De Bruyne fino all’infortunio, aiuterebbe di sicuro la squadra a crescere anche in ambito europeo. Manna d’altronde è sempre attento sul fronte dei parametri zero di lusso. Il Napoli però deve guardare anche la situazione interna del centrocampo. McTominay si avvicina a grandi falcate verso il rinnovo, per il quale c’è grande ottimismo. Non è lo stesso per Anguissa: dopo l’infortunio di novembre, i contatti con l’entourage per il prolungamento del contratto sembrano essersi rallentati, e a quel punto un Goretzka in più farebbe decisamente comodo. Anche Lobotka è in scadenza nel 2027.

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Comolli vuole regalare Goretzka a Spalletti

La concorrenza per Goretzka comunque non manca di certo. Il giocatore non interessa solo in Italia: il profilo è apprezzato molto anche da Simeone all’Atletico Madrid e da Arteta all’Arsenal. Sullo sfondo ci sarebbe anche l’Inter, con Marotta che vuole rispettare la sua tradizione personale con gli svincolati di lusso. Comolli sembra volerlo replicare. Oltre a Bernardo Silva, l’ad della Juve vorrebbe portare a Torino anche Leon Goretzka. Il centrocampo della Juve urge innesti di livello per dare a Spalletti una squadra che possa competere per tutti gli obiettivi, specialmente in ambito europeo. Il tedesco sarebbe la pedina perfetta per i bianconeri. L’alternativa fino a poco fa per il centrocampo era Sandro Tonali, ma una volta che il Newcastle ha fatto le sue cifre, la dirigenza ha ritenuto troppo dispendiosa l’operazione. Dunque vorrebbe provare una strategia diversa, simile a quella fatta dal Milan con Modric.

Il Milan forte su Goretzka

E infatti anche i rossoneri sono forti su Goretzka. Visto il salto di qualità fatto dalla squadra grazie al lavoro della leggenda croata, vorrebbero provare a riprovarci con il tedesco. A maggior ragione in vista di un sempre più sicuro ritorno in Champions League. Allegri sta già facendo le sue richieste per la prossima stagione e Goretzka è molto apprezzato. Il problema per il Milan sono i costi: Goretzka al Bayern attualmente guadagna 7 milioni di euro e sarebbe intenzionato a chiedere la stessa cifra alla sua prossima squadra. Soldi ai quali andrebbe aggiunto un bonus alla firma compreso tra gli 8 e i 10 milioni. Bisognerà capire la strategia del club sul mercato e vedere se un tesoretto del genere sia reperibile.