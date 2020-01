Gosens: "Atalanta e Inter non lontane"

Robin Gosens è arrivato a quota sei gol in campionato, segnando la rete che ha costretto al pareggio l'Inter a San Siro. Eppure il laterale dell'Atalanta non è del tutto soddisfatto.

"Nel secondo tempo abbiamo dominato, quindi siamo un po' delusi da questo pareggio – ha evidenziato il tedesco ai microfoni di 'Dazn' -. Secondo me abbiamo dimostrato di non essere distanti dall'Inter, nella ripresa siamo usciti come leoni. Peccato siano mancati i tre punti, alla fine ci manca un po' il risultato".

E il numero 8 orobico ora non si pone limiti: "Sono cresciuto e sono contento di stare andando così bene, ma nel girone di ritorno voglio andare ancora meglio".

SPORTAL.IT | 11-01-2020 23:32