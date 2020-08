Gosens conquista anche la Germania

Dopo la super stagione con l’Atalanta, arriva il premio della convocazione in Nazionale per Robin Gosens, la prima della carriera.

L’esterno dell’Atalanta sarà una delle novità della Germania per le partite di Nations League in programma a settembre contro Spagna e Svizzera.

Nato in Germania, ma cresciuto calcisticamente in Olanda, Gosens non è mai stato convocato nemmeno dalle nazionali giovanili tedesche. Per lui sarà una prima volta assoluta ma meritatissima, dopo una stagione fantastica conclusa con 10 gol e 8 assist in tutte le competizioni.



