Gosens negativo, Atalanta col fiato sospeso

Il weekend ha portato solo buone notizie in casa Atalanta in vista della sfida di Champions contro l’Ajax, decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale.

A Udine la squadra di Gasperini non ha giocato causa maltempo, conservando energie preziose, inoltre l’ultimo giro di tamponi ha evidenziato l’assenza di casi positivi al Covid-19.

Anche Robin Gosens, risultato positivo sabato, è tornato negativo. L’esterno tedesco potrebbe però non essere a disposizione per la gara di Amsterdam perché, in accordo con il protocollo Uefa, per scendere in campo servirà una certificazione di falsa positività dell’Agenzia di Tutela della Sanità (Ats).

In caso contrario, Gosens dovrà restare in isolamento per dieci giorni.

OMNISPORT | 07-12-2020 12:22