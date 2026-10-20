Gli investitori hanno un nome e un cognome ben precisi: si tratta dei Gostner , tre fratelli imprenditori altoatesini (Josef, Thomas ed Ernst) attualmente posizionati attorno al quarantesimo posto nella classifica degli italiani con il maggior patrimonio azionario. Un profilo economico di primissimo piano pronto a legarsi concretamente al futuro della squadra biancorossa.

È questa la notizia principale che in questi giorni sta rimbalzando tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di Serie B . Un campionato che negli ultimi anni ha assistito all’avvento di numerose proprietà internazionali e multinazionali — come dimostrano i casi di Pisa , Palermo, Spezia, Verona e Sampdoria — e che ora si appresta a registrare un nuovo, prestigioso insediamento a spiccata trazione territoriale.

Tra questi spicca proprio la famiglia Gostner, guidata in prima fila da Josef (classe 1960). Noto e stimato imprenditore bolzanino, Josef è il chairman della compagnia aerea Sky Alps e CEO di Fri-EL, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili con sedi operative a Bolzano e Roma.

La storia imprenditoriale



Il profilo di Josef rispecchia quello di una vera e propria dinastia di commercianti, iniziata con il padre titolare di negozi di abbigliamento. Verso i trent’anni, Josef convince i due fratelli a compiere una scommessa avveniristica per l’epoca: investire sul settore delle energie pulite.

Da quel momento prende il via un’ascesa finanziaria costante. Nel 1998 la famiglia rileva diciannove centrali idroelettriche in Friuli, avviando un lungo braccio di ferro industriale con Edison, colosso privato dell’energia italiana. Un’intuizione favorita anche dalla vicinanza geografica con l’Austria e la Germania, Paesi che già negli anni ’90 stavano scommettendo con decisione su fotovoltaico ed eolico. Se nel 2017 il patrimonio familiare superava i 750 milioni di euro, nel corso dell’ultimo decennio le cifre si sono ulteriormente consolidate, toccando quota 993 milioni di euro nel 2025 e proiettando la famiglia alle soglie del miliardo.

L’ingresso in società e i dettagli dell’accordo

I tre fratelli Gostner sarebbero dunque pronti a fare il proprio ingresso nella compagine societaria del Südtirol, inizialmente con una quota di minoranza ma all’interno di una ben precisa strategia di crescita a lungo termine.

Nel piano tracciato, Josef farebbe da apripista rilevando una quota iniziale pari al 3%. L’operazione non si limiterà alla sola componente azionaria, ma prevederà la contestuale sottoscrizione di una partnership strategica legata alle sponsorizzazioni e alla gestione diretta dei trasferimenti aerei della squadra tramite Sky Alps.

Investimenti e sinergie che promettono di proiettare il club verso nuovi orizzonti di stabilità, valorizzando al contempo un impianto virtuoso come lo stadio Druso, da sempre punto di riferimento in termini di sostenibilità e perfettamente in linea con la filosofia aziendale dei Gostner. Il tutto mentre la squadra cerca di ripartire dopo il primo passaggio a vuoto stagionale rimediato sul campo della Juve Stabia, con l’obiettivo di riprendere subito la corsa nelle zone nobili della classifica.