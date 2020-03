Gotti svela la tattica della Fiorentina

Ai microfoni dei canali dell'Udinese il tecnico Luca Gotti ha parlato della situazione piuttosto anomala data l'emergenza Coronavirus: "Abbiamo, come tutti, passato una settimana nell'incertezza e ne abbiamo approfittato per aumentare i carichi di lavoro dal punto di vista fisico nei primi tre giorni della settimana per immagazzinare lavoro in vista del finale di stagione. Da metà settimana in poi abbiamo ripreso in mano le specifiche della partita contro la Fiorentina."

Focus poi sulla Fiorentina, prossimo avversario dei friulani: "La squadra di Iachini è una squadra forte con diversi giovani molto bravi. Me l'immagino molto abbottonata e chiusa con una grande predisposizione a ripartire con verticalizzazioni immediate".

SPORTAL.IT | 07-03-2020 23:10