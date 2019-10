Goudelock-Reyer, c'è l'annuncio

L’Umana Reyer ha confermato di aver raggiunto l’accordo con Andrew D. Goudelock, guardia statunitense di 190 cm, nato il 7 dicembre 1988 a Stone Mountain (Georgia).

Scelto al secondo giro dei draft 2011 (46esima scelta assoluta) dai Los Angeles Lakers (con cui ha vinto nel 2012 la Pacific Division), è arrivato in Europa nel 2013/14, vestendo la maglia dei russi dell’Unics Kazan, con cui ha vinto la Coppa di Russia e raggiunto la finale di EuroCup. Nelle stagioni successive ha giocato anche in Turchia (Fenerbahce, arrivato alle Final Four di EuroLega), Cina (Xiniang) e, dopo un breve ritorno in NBA con gli Houston Rockets, in Israele (Maccabi Tel Aviv, vincitore della Coppa d’Israele).

Nella stagione 2017/18 ha vestito la maglia di Milano, in Serie A (37 incontri, a 15,5 punti di media) e EuroLega (25 partite, 12,3 punti di media), vincendo SuperCoppa e scudetto e venendo eletto MVP delle finali scudetto (nella foto la sua stoppata su Sutton che ha deciso gara 5 di finale contro Trento). Nell’ultima annata, è tornato in Cina, agli Shangdong Golden Stars.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 13:31