Gout Gout, fuori dall’Australia i tempi non arrivano: Tebogo lo critica e i dubbi sul record aumentano. Tharp devastante

Il giovane fenomeno australiano delude nei 200 metri a Oslo, e riceve anche una “lezione” da Letsile Tebogo. A Eugene, il ventenne americano Tharp riscrive la storia dei 110 ostacoli: nuovo primato mondiale

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’attesa era tutta per lui o quasi. Ma Gout Gout al suo debutto stagionale in Diamond League non ha risposto alle aspettative. Il giovanissimo sprinter australiano è uno dei topic di discussione più frequenti nel mondo dell’atletica con il paragone con Usain Bolt che va avanti da tempo. Ma da tempo ci sono anche dubbi su alcune sue prestazioni arrivate tutte in Australia.

Tebogo domina, Gout Gout delude

La Diamond League ha vissuto una nuova tappa nella giornata di ieri con l’appuntamento di Oslo. Nonostante la prova strabiliante del 17enne Lutkenhaus (autore di un crono clamoroso negli 800 maschili), le attese della vigilia erano tutte sul mezzo giro di pista. In pedana c’era uno dei più grandi sprinter al mondo, Letsile Tebogo che ha fatto pienamente il suo dovere conquistando la vittoria con il tempo di 19”84 (in una serata particolarmente fredda). Ma in tanti si aspettavano una sfida diversa da parte dell’australiano Gout Gout che invece non è mai stato completamente in gara e alla fine ha chiuso con un deludente sesto posto e il tempo di 20”60.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La critica di Tebogo e i dubbi sul crono in Australia

La prova deludente di Gout Gout è stata oggetto anche di una velata critica da parte dello stesso Tebogo che ai microfoni dopo la prova gli ha provato a dare qualche consiglio per il futuro: “Secondo me dovrebbe continuare a gareggiare con gli atleti della sua età dove potrebbe essere più a suo agio. Più corre con noi, più prova a spingere e più alta è la probabilità che si possa infortunare”. La prestazione dell’australiano in Diamond League alimenta ancora i dubbi sul crono super di 19”67 fatto registrare qualche mese fa in Australia. A Oslo, Gout Gout è andato a un secondo dal suo primato personale e di sicuro c’è la complicità anche delle condizioni meteo. Ma nel mondo dell’atletica c’è chi mette in dubbio la veridicità dei suoi primati con i suoi tempi migliori che sono arrivati tutti in Australia.

Tharp devastante: il record sui 110 ostacoli

La stagione 2026 viene considerata da tanti come un anno di transizione. Non ci saranno Olimpiadi e Mondiali, e quindi per tanti atleti serve come una base di costruzione verso il futuro. Ma evidentemente non la pensa così Ja’Kobe Tharp che ha appena riscritto la storia dei 110 ostacoli. Nella prima giornata dei Championship NCAA di Eugene, il ventenne sprinter statunitense ha firmato il tempo sul crono di 12”75 nei 110 ostacoli demolendo il record del mondo di Aries Merritt che resisteva dal 7 settembre 2012 quando corse in 12”80. Tharp diventa in questo modo il primo uomo della storia ad abbattere la barriera dei 12”80 e lancia la sua candidatura per essere uno degli uomini copertina alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.