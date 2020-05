Governo verso il via libera alla serie A: i prossimi passi

La serie A si avvicina ad ampi passi all'attesa ripartenza. La conferma arriva dalla 'Gazzetta dello Sport', che spiega come sabato potrebbe essere il giorno giusto per il definitivo via libera per la ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. Nel frattempo si sono infatti registrati i sostanziali via libera dei ministeri di Sport e Salute e quello, più timido, del Comitato Tecnico Scientifico. Ci si attende dunque un nuovo protocollo, approvato dal Governo e firmato dal ministro Spadafora.

Il vero nodo, al momento, è rappresentato dai "ritiri blindati" che le varie squadre dovranno affrontare. Si tratta di due settimane, in cui i giocatori andranno in ritiro, si alleneranno insieme e poi dovranno sottoporsi a una sorta di autoisolamento domiciliare. Le parti sono comunque molto più vicine.

Lo ha confermato anche Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, che ha pronunciato parole chiare e di decisa apertura: "Se l'epidemia resterà sotto controllo si aprirà di più, calcio compreso. La Federcalcio chiede di anticipare i tempi e a questo punto la mediazione andrebbe in questa direzione", ha infatti asserito.

"La squadra e tutto lo staff saranno trattata come una grande famiglia che si mette in una specie di clausura", ha quindi spiegato, andando maggiormente nel merito di quella che dovrà essere l'organizzazione delle squadre.

"Si apriranno le porte del centro sportivo, entreranno tutti i negativi, faranno gli allenamenti di squadra e dopo 15 giorni i dati epidemiologici ci diranno se si potrà fare un ulteriore passo", ha quindi spiegato.

"Così si può immaginare di tornare a giocare", è stata la conclusione del sottosegretario Zampa. E il calcio inizia a riorganizzarsi per davvero.

A partire dagli allenamenti delle varie squadre di serie A.

SPORTAL.IT | 09-05-2020 11:49