Il Gp d’Australia di MotoGP si corre domenica 25 ottobre 2026 a Phillip Island: è la 18ª prova del campionato, con 27 giri per 120,1 km. In Indonesia ha vinto Marco Bezzecchi davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin, con Marc Marquez sesto. Martin guida la classifica con 355 punti, Marquez lo insegue a 353 e Bezzecchi è terzo a 309.
La sfida tra Martin e Marquez si accende anche a parole: il pilota Aprilia ha avvertito che Marc non è Bagnaia. Intanto Bezzecchi ha firmato il miglior tempo nelle prequalifiche, nonostante una caduta dopo un contatto con Alex Marquez. A complicare il fine settimana c’è l’allerta meteo: si valuta anche l’ipotesi di anticipare la gara al sabato per la forte tempesta prevista. Il meteo potrebbe anche cambiare i piani dei protagonisti: al duello per il titolo si aggiunge l’incognita di un programma che potrebbe venire stravolto.
Orari del Gp d’Australia
Il Gp d’Australia si apre venerdì con prove libere e prequalifiche; sabato si disputano le seconde libere, le qualifiche e la Sprint Race, mentre domenica sono previsti warm-up e gara. Ecco gli orari italiani di tutte le sessioni.
Venerdì 23 Ottobre
- 01:45: Prove Libere 1
- 06:00: Pre Qualifiche
Sabato 24 Ottobre
- 01:10: Prove Libere 2
- 01:50: Qualifiche
- 06:00: Sprint Race (13 giri)
Domenica 25 Ottobre
- 00:40: Warm-Up
- 04:00: Gara (27 giri)
Dove vedere in diretta il Gp d’Australia
Tutte le sessioni del Gp d’Australia sono visibili in diretta su Sky, in abbonamento, e in streaming su NOW. La Sprint è trasmessa su Sky Sport MotoGP e Sky Sport 1, mentre la gara è su Sky Sport 1. In chiaro, TV8 propone gratis e in diretta la Sprint del sabato. Segui qualifiche, Sprint e gara live anche su Virgilio Sport.
FAQ
- Quando si corre il Gp d'Australia 2026 e a che ora?
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La gara è in programma domenica 25 ottobre 2026 alle 4:00 italiane sul circuito di Phillip Island. La Sprint si disputa sabato 24 ottobre alle 6:00 italiane.
- Dove vedere il Gp d'Australia in tv?
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Sky trasmette tutte le sessioni del weekend in abbonamento. La gara è su Sky Sport 1; la Sprint su Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 e, gratis in chiaro, su TV8.
- Come vedere il Gp d'Australia in streaming?
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Tutte le sessioni del weekend del Gp d'Australia sono disponibili in diretta streaming su NOW, in abbonamento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.