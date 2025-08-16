GP Austria, Bezzecchi in pole grazie a Valentino Rossi: "Merito suo". La griglia di partenza MotoGP

Pole position con dedica per Marco Bezzecchi che ha ringraziato subito dopo le qualifiche Valentino Rossi che gli è stato vicino dopo le difficoltà del venerdì in prova. La griglia di partenza del Gp di Austria MotoGP

C’è lo zampino di Valentino Rossi nella pole position di Marco Bezzecchi al Gran Premio di Austria. E’ stato il primo pensiero del Bez appena sceso dalla sua Aprilia dopo il giro capolavoro che gli ha permesso di battere Alex Marquez e Pecco Bagnaia ma anche e soprattutto Marc Marquez relegato al quarto posto da una caduta nel finale.

Bezzecchi dal Q1 alla pole

Eppure non era cominciato nel migliore dei modi il week end in Austria per Marco Bezzecchi. Ieri il Bez non era riuscito a centrare la top ten nelle pre qualifiche tanto da essere costretto al Q1 in qualifica. E anche lì il pilota dell’Aprilia è passato in Q2 da secondo battuto dalla Ktm di Enea Bastianini.

Ma in Q2 Bezzecchi ha fatto lo switch facendo un paio di giri da paura, sia nel primo che nel secondo e ultimo time attack. Alla fine per lui la pole position, la prima con Aprilia, la quinta in carriera che mancava da 693 giorni (India 2023) interrompendo peraltro il dominio Ducati in Stiria che durava da 5 anni.

Bez ringrazia Valentino Rossi

Subito dopo la pole position le prime parole di Bezzecchi sono state per Valentino Rossi: “Ringrazio Vale, ieri è stato importante dopo le libere” ha detto appena sceso dalla moto dopo le qualifiche. Ai microfoni di Sky, alla domanda su cosa gli abbia detto il Dottore (presente in Austria), il Bez ha risposto: “Mi ha aiutato sia dal punto di vista tecnico che motivazionale, non era facile, mi è stato molto vicino, è stato importante”.

