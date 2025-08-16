GP Austria, Bezzecchi in pole grazie a Valentino Rossi: "Merito suo". La griglia di partenza MotoGP

C’è lo zampino di Valentino Rossi nella pole position di Marco Bezzecchi al Gran Premio di Austria. E’ stato il primo pensiero del Bez appena sceso dalla sua Aprilia dopo il giro capolavoro che gli ha permesso di battere Alex Marquez e Pecco Bagnaia ma anche e soprattutto Marc Marquez relegato al quarto posto da una caduta nel finale.
Bezzecchi dal Q1 alla pole
Eppure non era cominciato nel migliore dei modi il week end in Austria per Marco Bezzecchi. Ieri il Bez non era riuscito a centrare la top ten nelle pre qualifiche tanto da essere costretto al Q1 in qualifica. E anche lì il pilota dell’Aprilia è passato in Q2 da secondo battuto dalla Ktm di Enea Bastianini.
Ma in Q2 Bezzecchi ha fatto lo switch facendo un paio di giri da paura, sia nel primo che nel secondo e ultimo time attack. Alla fine per lui la pole position, la prima con Aprilia, la quinta in carriera che mancava da 693 giorni (India 2023) interrompendo peraltro il dominio Ducati in Stiria che durava da 5 anni.
Bez ringrazia Valentino Rossi
Subito dopo la pole position le prime parole di Bezzecchi sono state per Valentino Rossi: “Ringrazio Vale, ieri è stato importante dopo le libere” ha detto appena sceso dalla moto dopo le qualifiche. Ai microfoni di Sky, alla domanda su cosa gli abbia detto il Dottore (presente in Austria), il Bez ha risposto: “Mi ha aiutato sia dal punto di vista tecnico che motivazionale, non era facile, mi è stato molto vicino, è stato importante”.
La griglia di partenza del GP di Austria
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi
Aprilia
|2. Alex Marquez
Ducati
|3. Francesco Bagnaia Ducati
|2ª fila
|4. Marc Marquez
Ducati
|5. Enea Bastianini
KTM
|6. Fermin Aldeguer 1:52.796 Ducati
|3ª fila
|7. Pedro Acosta
KTM
|8. Franco Morbidelli
Ducati
|9. Raul Fernandez
Aprilia
|4ª fila
|10. Joan Mir
Honda
|11. Brad Binder KTM
|12. Johann Zarco
Honda
|5ª fila
|13. Luca Marini Honda
|14. Jorge Martin Aprilia
|15. Fabio Di Giannantonio
Ducati
|6ª fila
|16. Fabio Quartararo Yamaha
|17. Alex Rins
Yamaha
|18. Miguel Oliveira Yamaha
|7ª fila
|19. Ai Ogura Aprilia
|20. Jack Miller Yamaha