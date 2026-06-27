Allarme Ferrari nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria dominata ancora dalle Mercedes di Russell e Antonelli. Hamilton si è lamentato del cambio della sua SF-26

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Antonelli si conferma, Russell gli toglie il tris, la Ferrari risorge con Hamilton ma non con Leclerc. Questo l’esito della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Austria. Proprio nel finale per 33 millesimi George ha fatto meglio di Kimi privandolo del tris nelle fp ma poco male, Andrea va fortissimo e lo ha confermato. Segnali di vita per la rossa soprattutto con Lewis tra gli ultimi a lasciare il paddock venerdì dopo le libere. Lewis però ha lanciato un preoccupante allarme subito dopo la bandiera a scacchi sul cambio della sua SF-26. Non bene l’altra rossa di Charles solo 7° alle spalle delle McLaren e di Verstappen. Qualifiche alle 16.

Doppietta Mercedes: Russell di un soffio su Kimi

La Mercedes si conferma al Red Bull Ring. Ancora una volta Antonelli e Russell davanti a tutti anche nella terza e ultima sessione di prove libere ma stavolta ad avere la meglio è stato l’inglese che proprio nel finale con la gomme nuova ha preso il sopravvento sull’italiano che era stato in testa in tutta la sessione. Solo 33 millesimi dividono le due frecce d’argento.

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Alle loro spalle lampo rosso di Lewis Hamilton 3° e attaccato almeno sul tempo anche se ancora alle prese con qualche problema di aderenza alla sua sua SF-26. Ben più grossi i problemi di Leclerc che si conferma più lento del suo compagno, chiudendo solo 7° senza acuti. Tra le due Ferrari le due McLaren di Piastri e Norris e la Red Bull di Max Verstappen.

Allarme Hamilton, team radio: “Cambio bloccato”

Fulmine a ciel sereno in casa Ferrari. Proprio alla fine delle fp3, una volta tagliato il traguardo con il 3° tempo alle spalle delle due Mercedes, Hamilton ha lanciato l’allarme sul cambio della sua SF-26 nel team radio con Carlo Santi che a poche ore dalle qualifiche potrebbe essere un bel problema in casa Ferrari:

«Ho avuto un bloccaggio in curva 3… bloccaggio al posteriore e… bisogna controllare il cambio. Sembra ci sia un cambiamento, ma ero in anti-stall.» Forse ti può interessare F1 Austria: anteprima, orari e dove vedere in tv. Ferrari con una novità importante, Mercedes e Red Bull vogliono il riscatto Guida al GP d'Austria: la storia e le caratteristiche uniche del circuito Red Bull Ring, dove la Ferrari si presenterà con delle novità per il motore, Mercedes cerca rivalsa e Red Bull vuole tornare a primeggiare davanti al suo pubblico

Il lavoro notturno di Hamilton sembra pagare

Secondo quanto riportato da AutoRacer.it, Hamilton non soddisfatto del comportamento della sua monoposto nelle due sessioni di venerdì, si sarebbe intrattenuto a lungo nel box Ferrari, tra gli ultimi in assoluto a lasciare il paddock del Red Bull Ring. L’inglese sarebbe rimasto fino a tarda sera analizzando i dati e la telemetria delle prove libere con il capo degli ingegneri, Matteo Togninalli, e con il suo ingegnere di gara, Carlo Santi.