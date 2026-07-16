La McLaren gareggerà a Spa con la più recente power unit della Mercedes, dopo aver utilizzato un motore di precedente generazione fino al Gran Premio di Gran Bretagna. La decisione di adottare la power unit aggiornata comporterà per Norris una penalità di 10 posizioni in griglia in Belgio, per aver superato il limite di componenti consentito per la stagione di F1 2026.

Ai piloti è consentito utilizzare tre centraline elettroniche di potenza nel corso di una stagione, e con l'ultima, con questa Norris arriva a quattro. La McLaren ha spiegato che la scarsa affidabilità di Norris nel 2026 – che ha visto due delle sue unità di elettronica di potenza subire guasti irreparabili in Cina e a Monaco – non gli ha lasciato altra scelta se non quella di accettare una penalità: "La seconda unità di elettronica di potenza di Lando, installata in Giappone, ha dovuto essere ritirata per lavori di riparazione dopo aver riscontrato problemi durante le esercitazioni libere, il che ha reso necessario il passaggio a una terza e ultima unità di elettronica di potenza entro i limiti consentiti"

Il team ha spiegato di aver scelto di accettare la penalità di Norris a Spa a causa della natura del circuito, che favorisce i sorpassi e gli offre le migliori possibilità di recuperare posizioni: "Per poter sfruttare questi miglioramenti, dobbiamo infliggere una penalità di 10 posizioni in griglia alla vettura di Lando per poter utilizzare una nuova unità. Abbiamo scelto di farlo in Belgio, un circuito dove i sorpassi sono relativamente più frequenti, a differenza dei due eventi successivi in ​​Ungheria e a Zandvoort."

Finora la prima parte di stagione del campione del mondo in carica, Lando Norris non è stata facile, l'inglese è attualmente quinto in classifica, avendo ottenuto zero vittorie, solo due podi in questa stagione e tanti ritiri a causa della scarsa affidabilità globale della sua McLaren.