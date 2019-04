Gp Cina, Bottas brilla nelle seconde libere. Guai per Leclerc

Concluse le prove libere a Shanghai, sede del Gp della Cina. Dopo aver fatto registrare, nella prima sessione, il miglior tempo, Vettel non è riuscito a riconfermarsi nelle seconde libere, dove si è dovuto arrendere a Bottas. Il pilota della Mercedes ha girato in 1’33”330, battendo, di 27 millesimi, la miglior performance del tedesco della Ferrari. Il finlandese della Mercedes si è distinto per la sua notevole costanza. Anche sul passo gara, ha fatto registrare ottimi risultati.

Alle spalle di Bottas e Vettel, si è posizionato Verstappen, apparso in grande spolvero. Non ha brillato Hamilton. Il Campione del Mondo in carica ha chiuso con in quarta posizione, non forzando più di tanto. Leclerc (settimo tempo nelle secondo libere) è stato, invece, fermato precauzionalmente per fare controlli sulla sua auto (perdita di liquido). Un piccolo problema che ha, comunque, messo in allarme l’intero ambiente ferrarista, soprattutto dopo quanto accaduto nel corso dell’ultimo Gp dove il giovane pilota del Cavallino ha avuto guai tecnici che gli hanno impedito di vincere la gara.

Da segnalare l’11esimo tempo di Raikkonen. In grave ritardo, invece, Giovinazzi. L’italiano ha dovuto convivere con diversi problemi tecnici. Di fatto la sua sessione di prove libere è stata pesantemente condizionata dai guai registrati sulla sua monoposto Alfa Romeo Racing. Sabato mattina le qualifiche ufficiali con Ferrari e Mercedes, decisamente un passo avanti rispetto a tutte le altre scuderie, che, quasi sicuramente, si giocheranno la pole position.

SPORTAL.IT | 12-04-2019 09:33