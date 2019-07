Gp di Germania: pole per Marquez, Rossi undicesimo

Dominio Marquez nella nona tappa del Motomondiale: lo spagnolo, per la decima volta di fila, conquista la pole position al Sachsenring facendo registrare anche il record di 1'20"215. Per il leader del Mondiale si tratta della quinta pole stagionale.

Quartararo, nonostante il braccio destro e la spalla sinistra doloranti, ha chiuso secondo a + 0''205 mentre Vinales, terzo, è arrivato a 6 millesimi dal francese.

Qualifica molto complicata per gli italiani: Valentino Rossi non è andato oltre all'undicesimo posto e partirà dalla quarta fila. Per il Dottore è il peggior piazzamento al Sachsenring dal 2011, quando fu sedicesimo con la Ducati. Da allora si era sempre qualificato nei primi 9 qui. Franco Morbidelli, con la sua M1 clienti, si è dovuto accontentare di un 7° tempo a + 0''769 che gli vale la terza fila.

Affonda la Ducati: Petrucci ha dovuto lasciare un paio di giri buoni per problemi di traffico e poi, nell'ultimo tentativo, è finito nella ghiaia, rotolando a terra e rimediando una brutta escoriazione alla mano destra. Dovizioso invece non è riuscito a superare il Q1, beffato per soli tre millesimi dalla Honda LCR di Nakagami.

La griglia di partenza:

1 Marc MARQUEZ 1'20.195

2 Fabio QUARTARARO 1'20.400

3 Maverick VINALES 1'20.406

4 Alex RINS 1'20.531

5 Jack MILLER 1'20.690

6 Cal CRUTCHLOW 1'20.857

7 Franco MORBIDELLI 1'20.964

8 Pol ESPARGARO' 1'21.023

9 Joan MIR 1'21.061

10 Takaaki NAKAGAMI 1'21.104

11 Valentino ROSSI 1'21.137

12 Danilo PETRUCCI 1'21.486

13 Andrea DOVIZIOSO 1'21.105

14 Stefan BRADL 1'21.227

15 Aleix ESPARGARO' 1'21.313

16 Andrea IANNONE 1'21.433

17 Francesco BAGNAIA 1'21.446

18 Hafizh SYAHRIN 1'21.465

19 Johann ZARCO 1'21.637

20 Miguel OLIVEIRA 1'21.683

21 Karel ABRAHAM 1'21.796

22 Tito RABAT 1'22.119

