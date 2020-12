GP di Sakhir, Perez 50 anni dopo Pedro Rodriguez

Quella di Sergio Perez e per la Racing Point nel GP di Sakhir è una vittoria storica: per il pilota è la prima al 190° tentativo ma soprattutto è la prima per un messicano 50 anni dopo Pedro Rodriguez che trionfò nel GP del Sudafrica 1967 a Kyalami su Cooper-Maserati e nel GP del Belgio 1970 su BRM sul vecchio, ultraveloce circuito di Spa-Francorchamps. Anche per la Racing Point, motorizzata Mercedes, ex Force India, è il primo Gran Premio iridato vinto.

OMNISPORT | 06-12-2020 20:16