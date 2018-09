Gp d'Italia, Fernando Alonso non ha dubbi

Quello del 2018 sarà un Gp d’Italia speciale per la Formula 1, l’ultimo con in pista Fernando Alonso. Lo spagnolo, tristemente eliminato con la sua McLaren nel Q2, ha già annunciato l’addio alle piste, ma ai microfoni di ‘Sky Sport F1’ durante la trasmissione 'Paddock Live Show', ha ammesso le emozioni uniche provate in carriera sul circuito brianzolo: "Tutte le vittorie a Monza sono speciali, c’è l’invasione della pista e poi vincere sulla Ferrari è qualcosa di unico, me lo ricorderò per sempre. Questa è la pista più calorosa del Mondiale, con un tifo incredibile. Questa sarà la mia ultima volta qui da pilota di Formula 1, io ho un rapporto molto forte con l’Italia, visto che ho vissuto qui le mie prime vittorie sui kart e ho vissuto anche a Milano quando avevo 12-13 anni. Ho iniziato a correre con la Minardi, vivo a Lugano dove si parla italiano, ho vissuto tanti anni a fianco di Flavio Briatore".

Il futuro resta un’incognita: “Mi mancherà guidare le macchine, perché sono veramente vetture incredibili da guidare, però dopo diciassette anni di Formula 1 ci saranno anche aspetti che non mi mancheranno. Il mio futuro? Ci penserò alla fine della stagione, comunque non è facile trovare qualcosa di così bello come la Formula 1. Qualunque cosa faccia, dovrà darmi molta gioia. Ci devo ancora pensare, sto valutando altre competizioni".

Alonso, dopo aver pronosticato il podio ("Vince Vettel, poi Raikkonen, terzo Hamilton”), ha infine tracciato un bilancio della propria carriera in Formula 1: “Come titoli forse me ne sono mancati un po’ per essere tra i top di sempre, però ho sempre lottato al massimo e tante volte sono arrivato vicino a vincere il Mondiale, per cui penso che la gente apprezzi proprio questo. Penso di essere sincero, forse troppo per questo mondo, però questo aspetto di me piace alla gente, sia che io vinca sia che io non vinca".

SPORTAL.IT | 01-09-2018 21:35