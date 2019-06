Gp Francia, Hamilton in pole: Vettel sprofonda

Dopo la “parentesi” del Gp del Canada, quando la pole position fu conquistata da Sebastian Vettel, poi vincitore in pista, prima di venire punito con cinque secondi di penalità per il rientro in pista definito pericoloso dopo un pit stop, le prove ufficiali del Gran Premio di Francia, ottava prova del Mondiale 2019 di Formula 1, hanno visto tornare a sfrecciare le Mercedes.

La pole è stata infatti conquistata da Lewis Hamilton, che partirà davanti a tutti per la terza volta in stagione. L’inglese ha fermato il cronometro sul tempo di 1’28″319 precedendo, manco a dirlo, il compagno di squadra Valtteri Bottas, più lento di tre decimi.

Male le Ferrari: solo terzo posto per Charles Leclerc, a oltre mezzo secondo da Hamilton, addirittura settimo Sebastian Vettel, che ha chiuso a quasi un secondo e mezzo dall’inglese, rinunciando anche all’ultimo giro lanciato per provare a migliorare la propria posizione. Per Seb sarà quindi una gara da rincorsa, come tante volte successo in stagione, come testimonia la classifica del Mondiale già a -62 da Hamilton.

Dalla quarta posizione partirà Max Verstappen, mentre la terza fila sarà interamente occupata dalle sorprendenti McLaren di Lando Norris, che ha anche sognato la pole per qualche minuto, e di Carlos Sainz. Buon decimo Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo. A completare la top ten la Renault di Daniel Ricciardo e l’altra Red Bull di Pierre Gasly.

La top ten:

1 44 L. Hamilton Mercedes 1’28″319

2 77 V. Bottas Mercedes 1’28″605

3 16 C. Leclerc Ferrari 1’28″965

4 33 M. Verstappen Red Bull 1’29″409

5 4 L. Norris McLaren 1’29″418

6 55 C. Sainz McLaren 1’29″522

7 5 S. Vettel Ferrari 1’29″799

8 3 D. Ricciardo Renault 1’29″918

9 10 P. Gasly Red Bull 1’30″184

10 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’33″420

SPORTAL.IT | 22-06-2019 16:39