Gp Germania, tutti i tempi delle prime libere di MotoGp

Yamaha sugli scudi anche in Germania nelle prime prove libere al Sachsenring. Fabio Quartararo ha stampato il tempo più veloce in 1:21.390, 74 millesimi meglio del campione del Mondo Marc Marquez, su Honda. Terzo tempo per un rinato Valentino Rossi, seguito da Alex Rins e dal compagno di scuderia Maverick Vinales. Soffrono le Ducati: Dovizioso è sesto, Danilo Petrucci, fresco di rinnovo, addirittura quindicesimo. Male anche il sostituto di Jorge Lorenzo, Bradl, appena diciassettesimo.

I tempi

1 QUARTARARO F.Yamaha1:21:390

2 MARQUEZ M.HONDA+0:074

3 ROSSI V.Yamaha+0:574

4 RINS A.SUZUKI+0:577

5 VINALES M.Yamaha+0:861

6 DOVIZIOSO A.Ducati+0:892

7 MILLER J.Ducati+0:975

8 IANNONE A.Aprilia+1:007

9 NAKAGAMI T.HONDA+1:025

10 CRUTCHLOW C.HONDA+1:049

11 ESPARGARO P.KTM+1:068

12 ABRAHAM K.Ducati+1:097

13 MORBIDELLI F.Yamaha+1:122

14 ESPARGARO A.Aprilia+1:153

15 PETRUCCI D.Ducati+1:176

16 ZARCO J.KTM+1:315

17 BRADL S.HONDA+1:339

18 BAGNAIA F.Ducati+1:339

19 OLIVEIRA M.KTM+1:372

20 MIR J.SUZUKI+1:466

21 RABAT T.Ducati+1:508

22 SYAHRIN H.KTM+2:567

SPORTAL.IT | 05-07-2019 10:55