Il Gp d’Indonesia si corre domenica 11 ottobre 2026 a Mandalika: è la 17ª prova del Mondiale MotoGP, con 27 giri per 116,13 km. Il 4 ottobre a Motegi Marc Marquez ha vinto davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, dopo aver conquistato anche la Sprint. Martin guida la classifica con 333 punti, appena due più di Marquez; Bezzecchi è terzo a quota 284.
A Mandalika il duello si accende: Martin cerca l’allungo, Marquez il sorpasso. Ma Bezzecchi non si arrende: è stato il più veloce nelle libere, mentre Raul Fernandez ha guidato la tripletta Aprilia nelle pre qualifiche davanti a lui e a Martin. Marquez, quinto, dovrà rispondere. Bagnaia è entrato in Q2 dopo lo spavento con Toprak nelle libere. Sullo sfondo resta il confronto tra Dall’Igna e Rivola sulla sfida mondiale, mentre il nuovo format 2027 divide i piloti: Bagnaia approva le due qualifiche, Acosta e Marquez le criticano. Tra Aprilia e Ducati, la gara può cambiare gli equilibri di una lotta che vede i primi due separati da due punti.
Orari del Gp d’Indonesia
Il Gp d’Indonesia comincia venerdì con prove libere e pre qualifiche; sabato si disputano le seconde libere, le qualifiche e la Sprint Race, mentre domenica tocca a warm-up e gara. Ecco gli orari italiani di tutte le sessioni.
Venerdì 9 Ottobre
- 04:45: Prove Libere 1
- 09:35: Pre Qualifiche
Sabato 10 Ottobre
- 04:10: Prove Libere 2
- 04:50: Qualifiche
- 09:00: Sprint Race (13 giri)
Domenica 11 Ottobre
- 04:40: Warm Up
- 09:00: Gara (27 giri)
Dove vedere in diretta il Gp d’Indonesia
Il Gp d’Indonesia è visibile in diretta su abbonamento su Sky Sport MotoGP per tutte le sessioni del weekend, con streaming su NOW. Sprint e gara sono trasmesse anche su Sky Sport 1. In chiaro su TV8 è visibile in diretta soltanto la Sprint di sabato 10 ottobre alle 9:00 italiane. Segui qualifiche, Sprint e gara live anche su Virgilio Sport.
FAQ
- Quando si corre il Gp d'Indonesia 2026 e a che ora?
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La gara si disputa domenica 11 ottobre 2026 a Mandalika, con partenza alle 9:00 italiane. La Sprint è in programma sabato 10 ottobre alle 9:00 italiane.
- Dove vedere il Gp d'Indonesia in tv?
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Tutte le sessioni sono in diretta su Sky Sport MotoGP, su abbonamento. Sprint e gara sono trasmesse anche su Sky Sport 1. TV8 propone in chiaro soltanto la Sprint del sabato.
- Come vedere il Gp d'Indonesia in streaming?
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Tutte le sessioni del weekend sono disponibili in diretta streaming su NOW, su abbonamento.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.