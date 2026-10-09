Tutte le info per seguire live il Gp d'Indonesia 2026: orari di prove, pre qualifiche, qualifiche, sprintrace, warm-up e gara

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Il Gp d’Indonesia si corre domenica 11 ottobre 2026 a Mandalika: è la 17ª prova del Mondiale MotoGP, con 27 giri per 116,13 km. Il 4 ottobre a Motegi Marc Marquez ha vinto davanti a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, dopo aver conquistato anche la Sprint. Martin guida la classifica con 333 punti, appena due più di Marquez; Bezzecchi è terzo a quota 284.

A Mandalika il duello si accende: Martin cerca l’allungo, Marquez il sorpasso. Ma Bezzecchi non si arrende: è stato il più veloce nelle libere, mentre Raul Fernandez ha guidato la tripletta Aprilia nelle pre qualifiche davanti a lui e a Martin. Marquez, quinto, dovrà rispondere. Bagnaia è entrato in Q2 dopo lo spavento con Toprak nelle libere. Sullo sfondo resta il confronto tra Dall’Igna e Rivola sulla sfida mondiale, mentre il nuovo format 2027 divide i piloti: Bagnaia approva le due qualifiche, Acosta e Marquez le criticano. Tra Aprilia e Ducati, la gara può cambiare gli equilibri di una lotta che vede i primi due separati da due punti.

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Orari del Gp d’Indonesia

Il Gp d’Indonesia comincia venerdì con prove libere e pre qualifiche; sabato si disputano le seconde libere, le qualifiche e la Sprint Race, mentre domenica tocca a warm-up e gara. Ecco gli orari italiani di tutte le sessioni.

Venerdì 9 Ottobre

04:45: Prove Libere 1

09:35: Pre Qualifiche

Sabato 10 Ottobre

04:10: Prove Libere 2

04:50: Qualifiche

09:00: Sprint Race (13 giri)

Domenica 11 Ottobre

04:40: Warm Up

09:00: Gara (27 giri)

Dove vedere in diretta il Gp d’Indonesia

Il Gp d’Indonesia è visibile in diretta su abbonamento su Sky Sport MotoGP per tutte le sessioni del weekend, con streaming su NOW. Sprint e gara sono trasmesse anche su Sky Sport 1. In chiaro su TV8 è visibile in diretta soltanto la Sprint di sabato 10 ottobre alle 9:00 italiane. Segui qualifiche, Sprint e gara live anche su Virgilio Sport.

FAQ Quando si corre il Gp d'Indonesia 2026 e a che ora? La gara si disputa domenica 11 ottobre 2026 a Mandalika, con partenza alle 9:00 italiane. La Sprint è in programma sabato 10 ottobre alle 9:00 italiane. Dove vedere il Gp d'Indonesia in tv? Tutte le sessioni sono in diretta su Sky Sport MotoGP, su abbonamento. Sprint e gara sono trasmesse anche su Sky Sport 1. TV8 propone in chiaro soltanto la Sprint del sabato. Come vedere il Gp d'Indonesia in streaming? Tutte le sessioni del weekend sono disponibili in diretta streaming su NOW, su abbonamento.

Ansa