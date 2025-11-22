GP Las Vegas, Hamilton affonda in Q1: disastro Ferrari sul bagnato, pole di Norris su Verstappen. Leclerc 9°

Piove e tanto a Las Vegas. La pista della Strip è un lago e per la prima volta da tempo immemore in F1 si torna a usare la gomma full wet. Riuscire ad avere un giro pulito è un vero terno al lotto tra controlli stile rally sul ghiaggio, lunghi in frenata e quant’altro. Nel finale succede di tutto; Russell e Verstappen coi due migliori tempi si tirano fuori dai guai sul filo di lana, come Piastri 6°, Leclerc 9° e Norris addirittura 13°.

Continua invece il dramma di Hamilton con la Ferrari: Lewis viene eliminato con l’ultimo tempo per la prima volta in carriera escludendo guasti tecnici. E non manca nemmeno il solito malinteso con Riccardo Adami. L’inglese passa sul traguardo allo scadere del Q1 e prende il semaforo rosso ma il computer invece non segnala la bandiera scacchi e allora il suo ingegnere di pista gli chiede di tirare per un ultimo giro ma Hamilton ribadisce di aver preso bandiera. Eliminato pure Kimi Antonelli 17°. Con loro out anche Albon, Bortoleto e Tsunoda.

Leclerc e Norris salvi in Q2

Piove di meno, la pista è meno allagata ma sempre infida anche in Q2. Non cambia il canovaccio: si sta in pista (si fa per dire visto il grip quasi del tutto assente) dal primo all’ultimo istante cercando di migliorare giro dopo giro. Ci riescono alla grande Russell, il più veloce anche della seconda sessione, poi Hadjar e Sainz, Norris 4° e Verstappen 5°.Si salva ancora una volta per il rotto della cuffia Leclerc, in Q3 col nono tempo, ma anche Piastri dentro con l’ultimo posto disponibile mentre Gasly fa fuori all’ultimo istante Hulkenberg eliminato al pari di Stroll, Ocon, Bearman, Colapinto.

Qualifiche con giallo: Mercedes a rischio

Mercedes colta in fallo: la scuderia di Brackley non avrebbe presentato la documentazione delle schede con il set up per le qualifiche e potrebbe essere sanzionata. Rischierebbe anche la squalifica. Cambierebbe poco per Antonelli già in fondo allo schieramento, ma non ovviamente per Russell che ha ottenuto il 4° tempo.

Le due Mercedes sono state ufficialmente poste sotto investigazione dopo che, secondo quanto comunicato dal delegato tecnico, nessuna delle due vetture aveva i propri set-up sheet consegnati entro l’orario limite fissato per l’inizio delle qualifiche.

Griglia di partenza Gp Las Vegas