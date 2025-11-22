GP Las Vegas, Hamilton affonda in Q1: disastro Ferrari sul bagnato, pole di Norris su Verstappen. Leclerc 9°

Sempre più padrone del Mondiale di F1. Lando Norris si prende la pole position nel Gran Premio di Las Vegas. Il leader del campionato è stato implacabile sulla Sprip bagnata che si asciugava lentamente in Q3 in una qualifica con tempo da lupi fatale ancora una volta a Lewis Hamilton eliminato in Q1 con l’ultimo tempo.
Norris con le gomme intermedie in Q3 ha piazzato con la McLaren un tempone 1:47.934 e sarà al palo, con lui in prima fila Max Verstappen con la Red Bull. Terzo un ottimo Carlos Sainz con la Williams poi la Mercedes di Russell e l’altra papaya di Piastri, solo quinto. Non benissimo Charles Leclerc con l’altra rossa, partirà 9°. Detto del solito pasticcio di Hamilton col muretto Ferrari, fuori in Q1 anche Kimi Antonelli.
Hamilton e Antonelli out in Q1: Lewis pasticcia col semaforo
Piove e tanto a Las Vegas. La pista della Strip è un lago e per la prima volta da tempo immemore in F1 si torna a usare la gomma full wet. Riuscire ad avere un giro pulito è un vero terno al lotto tra controlli stile rally sul ghiaggio, lunghi in frenata e quant’altro. Nel finale succede di tutto; Russell e Verstappen coi due migliori tempi si tirano fuori dai guai sul filo di lana, come Piastri 6°, Leclerc 9° e Norris addirittura 13°.
Continua invece il dramma di Hamilton con la Ferrari: Lewis viene eliminato con l’ultimo tempo per la prima volta in carriera escludendo guasti tecnici. E non manca nemmeno il solito malinteso con Riccardo Adami. L’inglese passa sul traguardo allo scadere del Q1 e prende il semaforo rosso ma il computer invece non segnala la bandiera scacchi e allora il suo ingegnere di pista gli chiede di tirare per un ultimo giro ma Hamilton ribadisce di aver preso bandiera. Eliminato pure Kimi Antonelli 17°. Con loro out anche Albon, Bortoleto e Tsunoda.
Leclerc e Norris salvi in Q2
Piove di meno, la pista è meno allagata ma sempre infida anche in Q2. Non cambia il canovaccio: si sta in pista (si fa per dire visto il grip quasi del tutto assente) dal primo all’ultimo istante cercando di migliorare giro dopo giro. Ci riescono alla grande Russell, il più veloce anche della seconda sessione, poi Hadjar e Sainz, Norris 4° e Verstappen 5°.Si salva ancora una volta per il rotto della cuffia Leclerc, in Q3 col nono tempo, ma anche Piastri dentro con l’ultimo posto disponibile mentre Gasly fa fuori all’ultimo istante Hulkenberg eliminato al pari di Stroll, Ocon, Bearman, Colapinto.
Qualifiche con giallo: Mercedes a rischio
Mercedes colta in fallo: la scuderia di Brackley non avrebbe presentato la documentazione delle schede con il set up per le qualifiche e potrebbe essere sanzionata. Rischierebbe anche la squalifica. Cambierebbe poco per Antonelli già in fondo allo schieramento, ma non ovviamente per Russell che ha ottenuto il 4° tempo.
Le due Mercedes sono state ufficialmente poste sotto investigazione dopo che, secondo quanto comunicato dal delegato tecnico, nessuna delle due vetture aveva i propri set-up sheet consegnati entro l’orario limite fissato per l’inizio delle qualifiche.
Griglia di partenza Gp Las Vegas
|1ª fila
|1. Lando Norris 1:47.934
McLaren
|2. Max Verstappen 1:48.257
Red Bull
|2ª fila
|3. Carlos Sainz 1:48.296
Williams
|4. George Russell 1:48.803
Mercedes
|3ª fila
|5. Oscar Piastri 1:48.961
McLaren
|6. Liam Lawson 1:49.062
Racing Bulls
|4ª fila
|7. Fernando Alonso 1:49.466
Aston Martin
|8. Isack Hadjar 1:49.554
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Charles Leclerc 1:49.872
Ferrari
|10. Pierre Gasly 1:51.540
Alpine
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:52.781
Kick Sauber
|12. Lance Stroll 1:52.850
Aston Martin
|7ª fila
|13. Esteban Ocon 1:52.987
Haas
|14. Oliver Bearman 1:53.094
Haas
|8ª fila
|15. Franco Colapinto 1:53.683
Alpine
|16. Alexander Albon 1:56.220
Williams
|9ª fila
|17. Kimi Antonelli 1:56.314
Mercedes
|18. Gabriel Bortoleto 1:56.674
Kick Sauber
|10ª fila
|19. Yuki Tsunoda 1:56.798
Red Bull
|20. Lewis Hamilton 1:57.115
Ferrari