Gp Bahrain, Mercedes pronta a chiudere i giochi: Wolff annuncia aggiornamenti per Antonelli e Russell. Vasseur avverte Hamilton e Leclerc

Mercedes pronta a consolidare il dominio con il nuovo pacchetto, ma Wolff predica calma. Voglia di riscatto, invece, in casa Ferrari: Vasseur indica la strada per tornare a sorridere

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Archiviato il Gran Premio di Baku, la F1 si prepara a tornare dopo nove anni a correre in Bahrain. E il weekend malese, seppur ancora non così prossimo, inizia ad assumere tratti più concreti grazie alle parole dei protagonisti. Parliamo, in particolare, di Toto Wolff e Frederic Vasseur, che hanno speso le prime parole in vista del prossimo fine settimana. Da un lato, Mercedes conferma l’arrivo dei nuovi aggiornamenti sulle monoposto di Antonelli e Russell. Dall’altro, il team principal Ferrari prova a indicare la via per tornare a mettere in cascina punti pesanti dopo cinque Gp senza podio.

Nuovo aggiornamento per Mercedes in Malesia

“In Malesia porteremo in pista un nuovo pacchetto di aggiornamenti”, ha rivelato il team principal Mercedes, Toto Wolff, presentando il prossimo appuntamento di una stagione fin qui dominata dalle due W17 di Antonelli e Russell, rispettivamente leader e primo inseguitore in classifica del compagno. Nonostante i tre successi consecutivi tra Monza, Madrid e Baku (due per Kimi e uno per George), il team di Brackley vuole provare a chiudere definitivamente i giochi e a lasciarsi alle spalle i singhiozzi palesati al rientro dalla pausa estiva.

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Wolff predica calma

In caso le nuove modifiche dovessero permettere un ulteriore salto di qualità in pista, Mercedes potrebbe, a otto gare dal termine della stagione, scavare il solco definitivo con i rivali e chiudere i giochi. Wolff però predica calma: “Sui circuiti più ‘convenzionali’ non siamo stati capaci di competere per la pole. Per questo stiamo lavorando sodo per cambiare le cose. La speranza è che gli aggiornamenti possono permetterci di compiere un ulteriore passo in avanti, ma di certezze in F1 non ce ne sono e a decretare ogni cosa è il cronometro. In Malesia dobbiamo essere bravi a recepire in fretta il pacchetto e a entrare in lotta per le prime posizioni”.

Vasseur e la formula per scongiurare l’addio

Il medesimo obiettivo, seppur con una condizione e una consapevolezza estremamente differenti, resta vivo in casa Ferrari. Dopo gli ultimi deludenti risultati, che hanno messo anche pericolosamente in bilico la sua posizione, Vasseur prova a riprendere in mano le redini e a compattare il gruppo verso un finale di stagione che, a meno di decisioni già prese, potrebbe permettergli di conservare il ruolo alla guida del team di Maranello.

Presentando il weekend in Bahrain, il team principal del Cavallino ha spiegato: “La sfida che affronteremo a Sepang è molto diversa da quella delle piste più recenti. Sarà richiesto uno sforzo molto alto a monoposto e piloti e il meteo variabile può giocare un ruolo importante lungo tutto il fine settimana. Il gruppo è molto compatto, ma la competitività da sola non basta. E le ultime gare sono lì a dimostrarlo. Per arrivare al miglior risultato possibile dovremo essere bravi a mettere insieme ogni cosa, restare concentrati e cogliere ogni opportunità che si presenterà”.