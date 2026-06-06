Gp Monaco, Ferrari a pezzi: Leclerc sfiduciato, Hamilton svuotato. Antonelli riscrive la storia: "È stato grandioso"

Dopo il venerdì da protagonista, la Ferrari si sgonfia nelle qualifiche che costringono Lewis e Charles a inseguire la Mercedes di un leader del mondiale sempre più nella storia

Sono bastate solo poche ore per cancellare l’ammaliante illusione regalata alle Rosse da un venerdì di libere dominato. Ci ha pensato il sabato di qualifica a riportare tutti con i piedi per terra e ricordare alla Ferrari come ci sia ancora molto terreno da recuperare su chi sta davanti. E chi c’è davanti se non il solito, immenso, Kimi Antonelli, capace di issarsi davanti a tutti e riscrivere ancora una volta la storia, diventando il più giovane pilota di sempre a conquistare il diritto di partire davanti a tutti nel GP di Monaco. Masticano amaro, amarissimo, i due ferraristi, che non fanno nulla per nascondere tutta la propria delusione.

Antonelli nella storia

Prima di oggi ci era riuscito solo Jarno Trulli nel 2004, Kimi Antonelli è il secondo italiano di sempre a prendersi l’enorme vantaggio di partire davanti a tutti nel Gran Premio di Monte Carlo. Grazie a una qualifica strepitosa, il leader del mondiale ha messo una bella ipoteca sulla sua vittoria in gara. Dietro all’azzurro della Mercedes, nell’ordine Verstappen, Hamilton e Leclerc, con Russel sesto, superato anche da Hadjar e distante 4 decimi.

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Kimi sotto pressione

Kimi parla di “giro speciale” e non può essere più preciso di così, vista l’agguerrita concorrenza di Verstappen e delle due Ferrari: “So chi ho dietro e so che mi costringeranno a spingermi al limite domani”, ha dichiarato ai microfoni di SkySport al termine delle qualifiche, aggiungendo: “Credo ci sia ancora qualcosa da migliorare, però ogni settimana sento sempre più fiducia nella macchina”.

La felicità di Antonelli

“Oggi è stato grandioso, sono davvero felice”, ha proseguito Kimi. “Ho fatto un giro pulito, prendendomi i giusti rischi e senza esagerare. È stato sorprendente perché ieri ho fatto fatica ed ero preoccupato. Però, poi, oggi dal primo giro ho sentito come se la macchina avesse preso vita. Abbiamo stravolto il setup e fatto un grande passo in avanti. Avevo più fiducia per spingere, anche se non era ancora facilissimo da guidare”.

Hamilton senza spiegazioni

Umori decisamente opposti in casa Ferrari, a cominciare da quel Lewis Hamilton, terzo in griglia domani, ma deluso dopo le ottime libere del sabato: “Dopo ieri pensavo di poter fare la pole, ma così non è stato. Gli altri hanno fatto un passo in avanti, noi non abbiamo modificato nulla di sostanziale e in fp3 eravamo comunque rimasti veloci. In qualifica è stato tutto enormemente diverso. Avevo molto più carico davanti e ho dovuto togliere ala a ogni giro. Non so spiegarmi il perché, è tutto piuttosto strano”.

Leclerc: “Non ho fiducia nella macchina”

E se il sette volte campione del mondo non si da pace, nell’altra metà del box Rosso, Charles Leclerc certo non gongola: “Pensavamo che a Monaco avremmo potuto sopperire a questo problema che ci portiamo dietro dal Canada. La soluzione penso che l’abbiamo, ma per diverse ragioni non ho voluto provarla qui. Credevo che su questa pista avrei ritrovato fiducia, ma non è stato così dalle fp1”.

Rivivi tutte le emozioni del sabato di Monaco

“L’ultimo tentativo nel Q3? C’è stata una combinazione di fattori. Avevo tre macchine davanti e il carico aerodinamico non era lo stesso, senza contare che era il secondo giro sulle gomme, che erano più calde. Ho provato a portare velocità in ingresso, ma in questo momento non ho fiducia nella macchina ed è troppo rischioso spingere oltre. Certo, continuo a dare il massimo, ma così diventa tutto davvero complicato. La gara? Sarà dura raggiungere quelli davanti. Ci spero, ma qui è sempre più complicato”.