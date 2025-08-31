Gp Olanda: Hamilton sbatte a muro e rovina la gara di Leclerc. Team radio: la rabbia di Charles, scuse Lewis

Incredibile quanto successo nel giro 23 del Gran Premio di Olanda quando Lewis Hamilton è finito a muro in curva 3 mettendo fine non solo alla sua gara ma rovinando anche la strategia di Charles Leclerc

Piove sul bagnato in casa Ferrari. Incredibile quanto successo nel giro 23 del Gran Premio di Olanda quando Lewis Hamilton è finito a muro in curva 3 mettendo fine non solo alla sua gara ma rovinando anche la strategia di Charles Leclerc che aveva un attimo primo anticipato il pit stop nel tentativo di superare la Racing Bulls di Hadjar. Rabbia per il monegasco in radio, delusione e scuse per l’inglese.

Disastro Hamilton, finisce a muro al giro 23

Maledetta curva 3. L’avrà pensato per un attimo Lewis Hamilton. Quando al giro 23 è finito contro le barriere sulla sopraelevata mettendo così fine al suo Gp di Olanda. L’inglese aveva già perso due volte il controllo della sua Ferrari in quel punto nelle prove libere andando in testacoda.

La gara non è stata poi così diversa. Hamilton che stava inseguendo la Mercedes di George Russell in lotta per il 6° posto è entrato troppo forte in quel punto, la parabolica di Zandvoort, e ha perso il controllo della sua Ferrari finendo per sbattere con l’anteriore destra contro le barriere. Fine della corsa per Lewis.

Lewis rovina la strategia di Leclerc ma che sorpasso su Russell!

Incredibile ma vero. L’uscita di scena di Lewis Hamilton ha compromesso la corsa di Leclerc. Rovinando la strategia di Charles che aveva proprio un attimo prima anticipato il suo pit stop nel tentativo di fare l’undercut e superare la Racing Bulls di Hadjar.

Ovviamente l’uscita di pista di Hamilton ha portato la Safety Car che ha di fatto concesso a tutti di poter effettuare il proprio pit stop compresi Russell e Hadjar che si sono ritrovati davanti a Leclerc. La reazione di Charles però è stata da grande campione, dopo il team radio di rabbia, infatti il monegasco alla ripartenza è stato autore di un sorpasso da manuale con aggressività sull’inglese della Mercedes. Forse un po’ al limite e per questo finito sotto ingagine dei commissari.

La rabbia di Leclerc, le scuse di Hamilton

Capo chino e tanta delusione per Lewis dopo il botto. L’inglese si è aperto via radio alla domanda del suo ingegnere Riccardo Adami su come stesse e subito dopo ha chiesto scusa al team. Continua questo annus horribilis di Hamilton con la Ferrari. Un solo guizzo, in Cina, e tante delusioni una dopo l’altra. Che alimentano anche le voci di un prematuro addio a Maranello.

Leclerc che si è visto in un attimo la gara compromessa dal botto del suo stesso compagno di squadra ha imprecato subito via radio, così come aveva fatto sabato in qualifica dopo un giro non perfetto.