GP Ruanda, Lewis Hamilton entusiasta del ritorno in Africa della F1. Il pilota Ferrari prolungherà la carriera per correrci?

Lewis Hamilton accoglie con grande favore il ritorno della F1 in Africa con il GP di Ruanda, in un continente dove hanno luogo le origini del britannico. Questa nuova gara, in programma nel prossimo decennio, spingerà il pilota a restare ancora in F1?

Il ritorno della F1 in Africa per la prima volta dal 1993 rappresenta un po’ l’esaudirsi di un desiderio di Lewis Hamilton, che in tempi non sospetti aveva auspicato che il continente dove ci sono le sue radici potesse tornare nel Mondiale con un Gran Premio. Così sarà, non in Sudafrica come negli anni Novanta ma in Ruanda. Però non subito, visto che il Gran Premio avrà luogo dal 2030 in poi.

Il ritorno in Africa della F1

Nel senso che non esiste una vera e propria data ufficiale, ma dal prossimo decennio i piloti comunque disputeranno una gara nella zona di Bugesera, ad una quarantina di chilometri da Kigali. È in ogni caso un notevole risultato per un Paese ambizioso e controverso, che sotto le guida ultradecennale di Paul Kagame ha conosciuto una grande crescita economica che però è andata di pari passo con la restrizione dei diritti civili. Oltre ad una questione in sospeso con la vicina Repubblica Democratica del Congo che si trascina dal genocidio ruandese del 1994, e che non vede di buon occhio questa conquista sportiva del governo di Kigali.

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Al di là di questi dettagli che bisognerà vedere quanto potranno inficiare sulla riuscita del Gran Premio (spoiler: poco, il potere dell’argent è sempre più forte ed è stato firmato un accordo per un decennio di gare in Ruanda), c’è un pilota che come abbiamo visto è senz’altro entusiasta della cosa.

Il desiderio di Hamilton di correre in Africa, “il continente più bello”

Hamilton ha dichiarato più volte nella sua carriera che la F1 doveva dotarsi di un GP in Africa, “il continente che per me è il più importante e il più bello”, come riporta Marca.

Ma il britannico della Ferrari non si è limitato solo a lodare questo nuovo ingresso. All’inizio di questa stagione aveva anche espresso il desiderio di correre in Africa con la F1. Desiderio tra l’altro talmente forte da essere persino pronto a rimandare l’addio alle corse pur di gareggiare in un continente dove, sostiene, ha le sue radici.

Le origini africane di Hamilton

Hamilton è figlio di due britannici, ma il padre è frutto di una discendenza grenadina, partita dal nonno del sette volte campione del mondo. Ora, Grenada è un’isola dei Caraibi, ma più dell’80% della sua popolazione ha origine africana. Quindi, tutto questo periplo giustifica la concezione di Hamilton riguardo i propri antenati provenienti da un continente con cui è molto legato.

Tra l’altro nel 2022 visitò proprio il Ruanda, e in una intervista di qualche mese fa aveva parlato di radici famigliari che affondano anche nel Togo e nel Benin, criticando inoltre lo sfruttamento del resto del mondo nei confronti dell’Africa.

Hamilton potrebbe ancora correre per altri anni pur di gareggiare in Africa?

Insomma, il ferrarista potrebbe coronare la sua carriera correndo in Ruanda. Ma considerando il fatto che attualmente è sui 41 anni, potrebbe ancora gareggiare in F1 per i prossimi quattro-cinque anni se il GP africano si terrà al più presto nel 2030? E se slittasse ulteriormente?

Certo, ora come ora in una griglia molto giovane ci sono anche dei piloti un po’ più stagionati, come Fernando Alonso che ha 45 anni e che correrà anche il prossimo anno con Aston Martin. All’inizio del prossimo decennio Hamilton avrà la stessa età e, saranno i geni o sarà il fatto di poter accedere alle migliori cure fisiche ed estetiche, il britannico dimostra attualmente meno anni di quelli che effettivamente ha. Va bene che ai tempi di Mercedes aveva pure sofferto problemi alla schiena, ma erano dovuti ad un momento (era il 2022) in cui la vettura accusava seri problemi di porpoising.

Intanto il 2027 sarà l’ultimo anno di Hamilton in Ferrari, con una opzione di estensione per il 2028. Da lì tutto sarà possibile, e si vedrà se il richiamo dell’Africa sarà più forte della tentazione di mollare la F1 e dedicarsi ad altri progetti (tutto dipenderà anche dai lavori del circuito di Bugesera, se non subiranno intoppi o ritardi).