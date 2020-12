GP Sakhir, Perez: "Ditemi che non è un sogno"

“Non so cosa dire, spero che non sia un sogno perché tante volte ho sognato di vincere e mi ci sono voluti dieci anni”. Queste le prime parole di Sergio Perez dopo la straordinaria vittoria nel Gran Premio del Sakhir, il 190° della sua carriera in Formula 1.

“Se l’anno prossimo non sarò in griglia, ci sarò di sicuro nel 2022”, ha aggiunto il messicano nato a Guadalajara, 31 anni il prossimo gennaio, che qualche mese fa ha ricevuto il benservito dalla Racing Point, il team al quale oggi ha regalato il primo successo nel Circus.

