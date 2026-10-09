Tutte le info per seguire live il Gp di Singapore 2026: orari di prove libere, qualifiche Sprint, Sprint Race, qualifiche e gara

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Il Gp di Singapore si corre domenica 11 ottobre 2026 a Marina Bay: è la 17ª prova del Mondiale di Formula 1, con 62 giri e 305,337 km da percorrere. Si arriva dal Gp del Bahrain del 4 ottobre, vinto da Max Verstappen davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. Antonelli guida la classifica con 320 punti, seguito da George Russell a 236 e Hamilton a 214.

A Singapore la corsa al titolo incrocia le tensioni della settimana. Russell deve fare i conti con la penalizzazione, mentre Antonelli cerca risposte dalla Mercedes aggiornata dopo gli errori nelle libere, chiuse al settimo posto. Il miglior tempo di Russell tiene alta l’asticella, ma la Ferrari ha iniziato bene con Leclerc secondo e Hamilton quarto. Dopo le polemiche sulle gomme in Bahrain, Maranello prova a stemperare il clima anche sui social. Verstappen, tornato alla vittoria, può invece rilanciare la sfida: tra Sprint e gara, il weekend offre ai rivali l’occasione di mettere pressione al leader e provare a cambiare la corsa al titolo.

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Orari del Gp di Singapore

Il Gp di Singapore inizia venerdì con le prove libere e le qualifiche Sprint; sabato si disputano la Sprint Race e le qualifiche, mentre domenica è in programma la gara. Ecco gli orari italiani di tutte le sessioni.

Venerdì 9 Ottobre

10:30: Prove Libere 1

14:30: Qualifiche Sprint

Sabato 10 Ottobre

11:00: Sprint Race (21 giri)

15:00: Qualifiche

Domenica 11 Ottobre

14:00: Gara (62 giri)

Dove vedere in diretta il Gp di Singapore

Tutte le sessioni del Gp di Singapore sono visibili in diretta su Sky Sport F1, su abbonamento, e in streaming su NOW. La Sprint Race e la gara sono trasmesse anche su Sky Sport 1. In chiaro, su TV8, è possibile seguire gratis in diretta la sola Sprint Race del sabato. Segui qualifiche, Sprint e gara live anche su Virgilio Sport.

FAQ Quando si corre il Gp di Singapore 2026 e a che ora? La gara si disputa domenica 11 ottobre 2026 alle 14:00, ora italiana, sul circuito di Marina Bay. Dove vedere il Gp di Singapore in tv? Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, su abbonamento. Sprint Race e gara sono visibili anche su Sky Sport 1; la sola Sprint Race è trasmessa in diretta e in chiaro su TV8. Come vedere il Gp di Singapore in streaming? Tutte le sessioni del weekend sono disponibili in diretta streaming su NOW, su abbonamento.

Ansa