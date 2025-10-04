Gp Singapore griglia di partenza: Russell in pole. Antonelli quarto, poi Hamilton e Leclerc

C’è la Mercedes di George Russell in pole position nel Gran Premio di Singapore che scatterà domenica alle ore 14 sulla pista di Marina Bay. Con lui in prima fila la Red Bull di Max Verstappen davanti alla McLaren di Piastri e un ottimo Kimi Antonelli con l’altra freccia d’argento. Solo quinto Norris che precede le due Ferrari di Hamilton e Leclerc.
La griglia di partenza di Baku dopo la squalifica di Ocon
|1ª fila
|1. George Russell 1:29.158
Mercedes
|2. Max Verstappen 1:29.340
Red Bull
|2ª fila
|3. Oscar Piastri 1:29.524
McLaren
|4. Kimi Antonelli 1:29.537
Mercedes
|3ª fila
|5. Lando Norris 1:29.586
McLaren
|6. Lewis Hamilton 1:29.688
Ferrari
|4ª fila
|7. Charles Leclerc 1:29.784
Ferrari
|8. Isack Hadjar 1:29.846
Racing Bulls
|5ª fila
|9. Oliver Bearman 1:29.868
Haas
|10. Fernando Alonso 1:29.955
Aston Martin
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:30.141
Kick Sauber
|12. Alexander Albon 1:30.202
Williams
|7ª fila
|13. Carlos Sainz 1:30.235
Williams
|14. Liam Lawson 1:30.320
Racing Bulls
|8ª fila
|15. Yuki Tsunoda 1:30.353
Red Bull
|16. Gabriel Bortoleto 1:30.820
Kick Sauber
|9ª fila
|17. Lance Stroll 1:30.949
Aston Martin
|18. Franco Colapinto 1:30.982
Alpine
|10ª fila
|19. Esteban Ocon 1:30.989
Haas
|20. Pierre Gasly 1:31.261
Alpine