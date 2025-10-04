Virgilio Sport
Gp Singapore griglia di partenza: Russell in pole. Antonelli quarto, poi Hamilton e Leclerc

La griglia di partenza del Gran Premio di Singapore a Baku con la pole di Russell davanti a Verstappen, Piastri, Antonelli, Norris e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc

Luca Fusco

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è la Mercedes di George Russell in pole position nel Gran Premio di Singapore che scatterà domenica alle ore 14 sulla pista di Marina Bay. Con lui in prima fila la Red Bull di Max Verstappen davanti alla McLaren di Piastri e un ottimo Kimi Antonelli con l’altra freccia d’argento. Solo quinto Norris che precede le due Ferrari di Hamilton e Leclerc.

La griglia di partenza di Baku dopo la squalifica di Ocon

1ª fila 1. George Russell 1:29.158
Mercedes
2. Max Verstappen 1:29.340
Red Bull
2ª fila 3. Oscar Piastri 1:29.524
McLaren
4. Kimi Antonelli 1:29.537
Mercedes
3ª fila 5. Lando Norris 1:29.586
McLaren
6. Lewis Hamilton 1:29.688
Ferrari
4ª fila 7. Charles Leclerc 1:29.784
Ferrari
8. Isack Hadjar 1:29.846
Racing Bulls
5ª fila 9. Oliver Bearman 1:29.868
Haas
10. Fernando Alonso 1:29.955
Aston Martin
6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:30.141
Kick Sauber
12. Alexander Albon 1:30.202
Williams
7ª fila 13. Carlos Sainz 1:30.235
Williams
14. Liam Lawson 1:30.320
Racing Bulls
8ª fila 15. Yuki Tsunoda 1:30.353
Red Bull
16. Gabriel Bortoleto 1:30.820
Kick Sauber
9ª fila 17. Lance Stroll 1:30.949
Aston Martin
18. Franco Colapinto 1:30.982
Alpine
10ª fila 19. Esteban Ocon 1:30.989
Haas
20. Pierre Gasly 1:31.261
Alpine

