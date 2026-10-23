Tutte le info per seguire live il Gp degli Stati Uniti 2026: orari di prove libere, qualifiche e gara

Il 25 ottobre 2026 la Formula 1 fa tappa al Circuit of the Americas di Austin per il Gp degli Stati Uniti, 18ª prova del Mondiale: 56 giri per 308,432 km. A Singapore ha vinto Max Verstappen davanti a Charles Leclerc e Kimi Antonelli. Antonelli guida la classifica con 340 punti, seguito da George Russell a 238 e Lewis Hamilton a 229.

Ad Austin il conto alla rovescia per il titolo incontra la voglia di rivincita degli inseguitori. Antonelli non vuole pensare al Mondiale e promette di spingere, mentre Hamilton lo definisce un predestinato. La Ferrari porta gli ultimi aggiornamenti della stagione: basteranno a rilanciare Hamilton e Leclerc? Dopo il successo di Singapore, Verstappen cerca un altro colpo. Tra sogno iridato Mercedes e speranze rosse, il weekend può offrire un nuovo capitolo della sfida. La pista darà risposte.

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Orari del Gp degli Stati Uniti

Il Gp degli Stati Uniti inizia venerdì con due sessioni di prove libere; sabato si disputano la terza sessione e le qualifiche, mentre domenica è in programma la gara. Ecco gli orari italiani di tutte le sessioni.

Venerdì 23 Ottobre

19:30: Prove Libere 1

23:00: Prove Libere 2

Sabato 24 Ottobre

19:30: Prove Libere 3

23:00: Qualifiche

Domenica 25 Ottobre

21:00: Gara (56 giri)

Dove vedere in diretta il Gp degli Stati Uniti

Tutte le sessioni del weekend del Gp degli Stati Uniti sono visibili in diretta su Sky, su abbonamento, e in streaming su NOW. La gara di domenica sarà trasmessa su Sky Sport F1 e Sky Sport 1. Segui qualifiche e gara live anche su Virgilio Sport.

FAQ Quando si corre il Gp degli Stati Uniti 2026 e a che ora? La gara si disputa domenica 25 ottobre 2026 sul Circuit of the Americas di Austin, con partenza alle 21:00 italiane. Dove vedere il Gp degli Stati Uniti in tv? Sky trasmette tutte le sessioni del weekend su abbonamento. La gara è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport 1. Come vedere il Gp degli Stati Uniti in streaming? Tutte le sessioni del weekend sono visibili in diretta streaming su NOW, su abbonamento.

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