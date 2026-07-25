Fioccano le penalità eccellenti sulla griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria. Sia Hamilton che Antonelli hanno ricevuto tre posizioni di penalizzazione dopo le qualifiche. Lewis per impeding nei confronti di Piastri, Kimi per non aver rispettato la bandiera gialla dopo l’incidente di Verstappen davanti a lui. Cambia quindi la griglia di partenza che vedrà sempre la McLaren di Piastri e la Ferrari di Leclerc in prima fila
Antonelli stangato come Hamilton
In principio era stato Lewis Hamilton penalizzato di tre posizioni in griglia dopo aver rallentato Oscar Piastri nel suo giro veloce alla fine del Q3. Al pilota della Ferrari si è aggiunto Kimi Antonelli che ha ricevuto una penalità di altrettante 3 posizioni per ‘non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiera gialla’ sempre nel finale del Q3 quando davanti a lui ha perso il controllo della sua Red Bull Max Verstappen
Hamilton aveva chiuso le qualifiche al 2° posto, per soli 12 millesimi beffato dal poleman Norris e si è visto retrocedere al 5° posto in griglia. Antonelli che aveva chiuso al 4° posto le qualifiche invece ora sarà costretto a partire in 7^ posizione
Gp Ungheria, la nuova griglia di partenza
- 1. Lando Norris (McLaren)
- 2. Charles Leclerc (Ferrari)
- 3. Oscar Piastri (McLaren)
- 4. Max Verstappen (Red Bull)
- 5. Lewis Hamilton (Ferrari), penalizzato di tre posizioni
- 6. George Russell (Mercedes)
- 7. Kimi Antonelli (Mercedes), penalizzato di tre posizioni
- 8. Isack Hadjar (Red Bull)
- 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- 10. Nico Hulkenberg (Audi)
- 11. Liam Lawson (Racing Bulls)
- 12. Pierre Gasly (Alpine)
- 13. Franco Colapinto (Alpine)
- 14. Gabriel Bortoleto (Audi)
- 15. Esteban Ocon (Haas)
- 16. Fernando Alonso (Aston Martin)
- 17. Oliver Bearman (Haas)
- 18. Carlos Sainz (Williams)
- 19. Alexander Albon (Williams)
- 20. Lance Stroll (Aston Martin)
- 21. Valtteri Bottas (Cadillac)
- 22. Sergio Perez (Cadillac)