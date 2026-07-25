Come cambia la griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria dopo la penalizzazione di Antonelli ed Hamilton. Lewis torna davanti a Kimi, dietro Norris e Leclerc ora ci sono Piastri e Verstappen in seconda fila

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Fioccano le penalità eccellenti sulla griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria. Sia Hamilton che Antonelli hanno ricevuto tre posizioni di penalizzazione dopo le qualifiche. Lewis per impeding nei confronti di Piastri, Kimi per non aver rispettato la bandiera gialla dopo l’incidente di Verstappen davanti a lui. Cambia quindi la griglia di partenza che vedrà sempre la McLaren di Piastri e la Ferrari di Leclerc in prima fila

Antonelli stangato come Hamilton

In principio era stato Lewis Hamilton penalizzato di tre posizioni in griglia dopo aver rallentato Oscar Piastri nel suo giro veloce alla fine del Q3. Al pilota della Ferrari si è aggiunto Kimi Antonelli che ha ricevuto una penalità di altrettante 3 posizioni per ‘non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiera gialla’ sempre nel finale del Q3 quando davanti a lui ha perso il controllo della sua Red Bull Max Verstappen

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Hamilton aveva chiuso le qualifiche al 2° posto, per soli 12 millesimi beffato dal poleman Norris e si è visto retrocedere al 5° posto in griglia. Antonelli che aveva chiuso al 4° posto le qualifiche invece ora sarà costretto a partire in 7^ posizione

Gp Ungheria, la nuova griglia di partenza