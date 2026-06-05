Gran Premio di Ungheria di MotoGP che inizia nel segno di Marc Marquez, suo il miglior tempo nelle prove libere nonostante gli acciacchi, Bagnaia ok dopo qualche problema, lento per ora Bezzecchi. Mercato: Marini verso il team Trackhouse

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Alla faccia della scarsa condizione fisica. Marc Marquez fa il miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio di Ungheria. Lo spagnolo rientrato la settimana scorsa al Mugello dopo il doppio intervento a piede e spalla, ha dettato legge tra le strettoie del circuito magiaro. Alle sue spalle l’Aprilia di Fernandez e la Ktm di Acosta. Quarta la Ducati Gresini di Aledeguer, 5° Di Giannantonio, 6° Bagnaia che ha avuto un piccolo problema, solo 9° Bezzecchi.

Marquez vola alla faccia della condizione fisica

Sulla carta doveva e poteva essere il suo circuito. E per ora i pronostici vengono rispettati. Marc Márquez si è aggiudicato il miglior tempo 1:38.626 nella sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria di MotoGP dimostrandosi a suo agio sul tortuoso Balaton Park nonostante le precarie ancora condizioni di salute dopo il doppio intervento delle scorse settimane e il rientro al Mugello settimana scorsa.

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Un ottimo inizio per il pilota Ducati , che ha lanciato un primo avvertimento su un circuito dove aveva già vinto nel 2015. Fu proprio in quell’ultima visita al Balaton che Marc conquistò per l’ultima volta la testa della corsa in una sessione di FP1

Problemi di gas per Bagnaia

Alle spalle di Marc Marquez di cui va testata la tenuta su più giri oltre che su quello secco, l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernández e la Ktm di Pedro Acosta a lungo in testa nella sessione. Più staccati Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini, Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 e Francesco Bagnaia, sesto con la Ducati ufficiale.

Pecco ha avuto qualche problema con la connessione del gas ma alla fine è riuscito a strappare il 4° tempo diventato poi sesto. Alle sue spalle Ogura, Luca Marini con la Honda e Marco Bezzecchi, solo nono il leader del Mondiale che ha iniziato come al solito in maniera soft.

Mercato MotoGP: Marini in Trackhouse, Bulega in VR46

Il mercato piloti della MotoGP resta uno degli argomenti preferiti anche al Balaton Park: uno dei sedili più interessanti rimasti vacanti è nel box giallo del team Pertamina Enduro VR46, che deve ancora decidere il suo secondo pilota, da affiancare a Fermín Aldeguer. Sarà il proprietario del team, Valentino Rossi, a decidere tra Nicolò Bulega e Celestino Vietti, visto che suo fratello Luca Marini, dato tra i papabili insieme a Morbidelli, sembra diretto verso il box di Trackhouse, team satellite dell’Aprilia