Gp Usa, Sebastian Vettel ha le idee chiare

Sebastian Vettel si mette ancora alle spalle il compagno di squadra Charles Leclerc nelle qualifiche del Gp degli Stati Uniti, dopo aver chiuso davanti la gara in Messico.

Si infiamma quindi il duello interno in casa Ferrari nel finale di stagione e si prospetta una lotta serrata per chi chiuderà davanti in classifica alla fine del Mondiale.

Ad Austin il tedesco partirà secondo dopo aver mancato la pole per un soffio: “In griglia mi separeranno otto metri dalla vettura di Valtteri – le parole di Vettel dopo le qualifiche – È strano perché oggi in qualifica sono stati certamente di meno. Dodici millesimi sono veramente pochi, possiamo proprio dire che ci è mancata un po’ di fortuna”.

“Comunque la prima fila qui non è male, sarà importante azzeccare tutto alla partenza e non sbagliare con la strategia delle gomme. Abbiamo fatto progressi anche sul passo gara”.

Vettel fa però autocritica per la gestione del Q3. “Sono stato un po’ troppo aggressivo, e forse la pista era leggermente peggiorata, così non mi è riuscito di limare quel tanto che mi sarebbe bastato per conquistare la pole”.

SPORTAL.IT | 03-11-2019 11:10