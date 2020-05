Gracis inizia a sbilanciarsi sul mercato

Andrea Gracis comincia a sbilanciarsi sul mercato in un’intervista esclusiva concessa a Pianeta Basket.

"I giocatori devono capire il momento storico, non solo della pallacanestro, andando al di là dell’aspetto economico, naturalmente tutelando i propri interessi – dice il ds della De’ Longhi Treviso -. Dovranno essere motivati per mettersi in luce e mi auguro che si rimettano in gioco e confermarsi all’altezza. È possibile che ci saranno molti più italiani che avranno questa possibilità, il mercato produrrà tanta offerta e si dovranno adattare alle nuove realtà; i giocatori forti troveranno sempre una squadra, gli altri dovranno adattarsi a questo nuovo mondo. In questo periodo stiamo valutando tantissime posizioni per trovarci pronti ad ogni evenienza: abbiamo vari piani di valutazione, Kruize Pinkins fa parte di una lista di 10/15 nomi, ma è un giocatore interessante che abbiamo incontrato un paio di anni fa a Casale e quest’anno ha disputato un’ottima stagione a Torino. La sua carriera e i suoi numeri parlano per lui".

SPORTAL.IT | 14-05-2020 16:58