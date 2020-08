Gran colpo del Leeds: ufficiale Rodrigo

Rodrigo Moreno Machado è il colpo di calciomercato del Leeds United, squadra neopromossa in Premier League. Per il tecnico Bielsa un acquisto top. Sarà lui il punto di riferimento dell’attacco del Leeds.

“Il Valencia ha raggiunto un principio di accordo con il Leeds per il trasferimento del calciatore Rodrigo Moreno, in attesa dell’espletamento di tutta la documentazione, delle altre formalità e del superamento delle visite mediche”, il comunicato ufficiale del Valencia. Il Leeds, per il 29enne bomber, spenderà circa 30 milioni di euro. Rodrigo lascia il Valencia dopo sei stagioni.

OMNISPORT | 26-08-2020 08:43