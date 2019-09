Gran finale del Cagliari, Genoa battuto nell'anticipo

Il Cagliari batte il Genoa per 3-1 nell'anticipo del venerdì della quarta giornata di Serie A, al termine di una partita vivace e decisamente scoppiettante negli ultimi minuti.

Già nel primo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto, proponendo interessanti trame offensive e impensierendo in diverse occasioni i portieri avversari: in particolare sono Kouamè e Simeone, rispettivamente per Genoa e Cagliari, a sfiorare il vantaggio nella prima frazione di gioco, che si chiude però sullo 0-0.

Nel secondo tempo basta meno di un minuto, al Cagliari, per passare in vantaggio: uno dei numerosi cross dalla tre quarti, partito in questo caso da Ionita, trova puntuale l'inserimento di Giovanni Simeone, che segna il suo secondo gol in campionato superando Radu con un bel colpo di testa.

Dopo il vantaggio, il Cagliari abbassa il proprio baricentro, e il Genoa dopo diversi tentativi infruttuosi accende i fuochi d'artificio del finale con il gol del pareggio all'83': Sanabria imbecca con un bel colpo di tacco Kouamè, che con un gran destro fa 1-1.

Passano pochissimi secondi, però, e il Cagliari torna in vantaggio: è Cristian Zapata, con una sfortunatissima autorete, a riportare in vantaggio gli avversari, cui bastano altri due minuti per allungare definitivamente in contropiede, grazie a Joao Pedro che sfrutta al meglio una palla recuperata a centrocampo e un Genoa estremamente sbilanciato.

Grazie al 3-1 finale, il Cagliari si porta momentaneamente nelle zone alte della classifica con 6 punti, mentre il Genoa subisce la seconda sconfitta consecutiva e resta a quota 4.

