Grana Juventus, dubbi di Higuain sul ritorno in Italia

Gonzalo Higuain si trasforma in un caso alla Juventus. Secondo indiscrezioni riportate da Sky, l’attaccante bianconero non avrebbe intenzione di tornare subito in Italia in caso di ripresa degli allenamenti e della Serie A.

Tre i motivi che spingono la punta argentina a restare in patria: in primo luogo le condizioni di salute della madre, che sta lottando contro un tumore; poi i timori per la pandemia di Coronavirus, il Pipita riterrebbe pericoloso un rientro in Italia.

Ma alla base di tutto ci sarebbe la questione contrattuale. Il giocatore, riporta la Stampa, si sente scaricato dalla Juventus: ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e non si sente più centrale nelle gerarchie di Sarri, che spesso non lo ha schierato titolare nelle ultime giornate.

La mancanza di contatti da parte del club per il rinnovo dell’ingaggio avrebbe innervosito il giocatore, che ora è restio a un ritorno in Italia. Un’eventuale defezione di Higuain complicherebbe fortemente i piani della Juventus in vista della ripresa del campionato, quando servirà l’intero organico per sostenere i ritmi frenetici necessari per portare al termine il torneo nazionale e le coppe europee (una partita ogni tre giorni).

Higuain addirittura si starebbe già guardando intorno, alla ricerca di una nuova squadra: la stampa argentina riporta alcune indiscrezioni su un possibile ritorno nel River Plate, o sulla possibilità di trasferirsi a Los Angeles per giocare nei Galaxy.

La Juventus al momento resta in attesa, ma se davvero l’argentino decidesse di non tornare nonostante la convocazione ufficiale, il club sarebbe pronto ad applicare il regolamento interno.

