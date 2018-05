Grande accoglienza in Giappone per Iniesta

(ANSA) – ROMA, 26 MAG – Entusiasmo a Kobe per la presentazione di Andres Iniesta: erano ottomila stamani allo stadio Noevir i tifosi che hanno applaudito l’ex giocatore del Barcellona.

“Sono arrivato da due giorni in Giappone e sono rimasto colpito per la calorosa accoglienza – le parole di Iniesta -. Sono qui per giocare e imparare, spero di dare il mio contributo alla crescita del club con l’obiettivo di aiutare la squadra a crescere. Aspiro al massimo, a vincere il campionato”.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 13:50