Grande d'Europa sul rossonero, i milanisti tremano

I tifosi del Milan sono in allarme. Uno dei pochi giocatori a brillare nella stagione attualmente sospesa è finito nel mirino di un top club europeo che appare determinato ad acquistarlo. Parliamo di Theo Hernandez, terzino che il Milan ha acquistato per 20 milioni di euro la scorsa estate dal Real Madrid.

Il Psg interessato al milanista Hernandez

Ora il francese vale almeno il doppio, dato che è riuscito a dimostrare in un campionato duro come la Serie A quella continuità che invece gli era sempre mancata nella Liga.

Non solo: Hernandez ha dimostrato di essere un terzino moderno, pericolosissimo soprattutto in fase offensiva, come spiegano i 5 gol segnati nelle 22 apparizioni in Serie A. Qualità che sono state notate dal Psg, interessato a riportare in patria Hernandez.

Tifosi in rivolta: “Theo è rossonero”

Un’ipotesi che spaventa dai tifosi rossoneri: c’è il timore che uno dei pochi giocatori a salvarsi in una stagione sfortunata possa dire addio al Milan. “No no… non scherziamo, anche perché Theo non vuole andare, lui è rossonero”, scrive Ramona su una pagina Facebook dedicata al Milan, sicurissima che alla fine il francese resterà a Milanello.

Altri tifosi, invece, invitano il Milan a spararla grossa per spaventare il Psg. “Non ci sediamo neanche a parlare per meno di 80 milioni”, scrive Stefano. E Corina rilancia: “Ne servono 110 per lasciare andare Hernandez”.

Infine c’è il fronte degli increduli, a cui appartiene Alberto: “È vero che questa proprietà compra giocatori solo per rivenderli, ma tenere Hernandez potrebbe essere la mossa migliore anche per loro. Se si ripete o migliora l’anno prossimo, chissà quanto potrebbe valere…”. Un ragionamento che, probabilmente, avrà attraversato anche la testa di Gazidis.

SPORTEVAI | 20-05-2020 12:02