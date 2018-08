Grande Ferrari, Vettel domina a Spa

Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Belgio, conquistando la quinta vittoria stagionale al termine di una corsa condotta dal primo all’ultimo giro, dopo il sorpasso lampo ad Hamilton in avvio. Il pilota della Mercedes chiude secondo con oltre 10 secondi di ritardo dal tedesco, terzo posto per Verstappen. In classifica generale il ferrarista si riavvicina: ora è a 17 punti dal britannico. E adesso c’è Monza.

Subito al via terribile incidente nelle retrovie: coinvolte diverse vetture, Hulkenberg tampona Alonso che sorvola paurosamente la monoposto di Leclerc, passandogli pochi centimetri sopra la testa con le ruote. Anche grazie all’halo nessuna conseguenza per il pilota monegasco. Prima che venga comunicato il regime di safety car, Vettel riesce a sopravanzare Hamilton con uno splendido sorpasso, prendendosi la prima posizione: una manovra che si rivelerà decisiva.

Primo giro amarissimo invece per l’altro ferratista Raikkonen, che fora ed è costretto a rientrare ai box e per Ricciardo, che tamponato perde l’alettone posteriore: entrambi si ritireranno nel corso del Gp.

Tolto il regime di safety car, Vettel mantiene la testa disinnescando l’assalto di Hamilton, poi comincia a incrementare il suo margine sulla Mercedes del rivale. Dietro ai due contendenti per il titolo, Verstappen con una serie di sorpassi infiamma il pubblico belga portandosi al terzo posto a spese delle due Force India di Ocon e Perez.

Tutto invariato dopo i pit stop: la Mercedes anticipa il rientro ma non riesce a mettere l’anglocaraibico davanti al ferrarista tedesco. Vettel prende lentamente margine, ma anche Hamilton gira su tempi da qualifica e molla solo a cinque giri dal termine, quando il vantaggio del teutonico è ormai irrecuperabile.

Vettel chiude così al primo posto indisturbato negli ultimi giri: sul podio con lui Hamilton e Verstappen. Bottas chiude al quarto la sua rimonta.

Ordine di arrivo, primi 10

Vettel

Hamilton

Verstappen

Bottas

Perez

Ocon

Grosjean

Magnusson

Gasly

Ericsson

SPORTAL.IT | 26-08-2018 16:45