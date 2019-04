Ivana Icardi bombarda con nuove accuse in diretta Wanda Nara

Con la consueta maestria, Barbara d’Urso e l’insieme tutto di questa nuova edizione del Grande Fratello incidono anche nella vicenda umana e professionale che cresce attorno a Mauro Icardi. Da ospite abituale dei salotti della conduttrice a concorrente del GF, il passo per sua sorella Ivana si è rivelato brevissimo, quasi impercettibile. Non per Maurito, di nuovo abile e arruolato, e per la di lui consorte e agente, Wanda Nara, bersaglio prediletto delle critiche fraterne degli Icardi.

Così anche l’ingresso nella casa del GF, al momento della comparsa di Ivana, si è rivelato una parentesi all’interno del programma dedicata interamente alla guerra familiare che spacca gli Icardi. La sorella del bomber interista ha esternato in diretta da Cinecittà la propria ostilità nei confronti di Wanda: “Se lui non fosse stato calciatore lei non sarebbe mai stata con lui”.

“Se l’avessi davanti a me, avrei io qualcosina da dirle. Che dobbiamo fare, Barbara?”. Poi un pensiero per il fratello, con cui è in rotta: “Vorrei che vedesse che persona sono diventata”, ha detto visibilmente commossa prima di varcare la porta della casa, pronta ad affrontare questa nuova esperienza televisiva. E a rivelare qualche altro particolare della sua personale lotta contro Wanda Nara.

VIRGILIO SPORT | 09-04-2019 10:02