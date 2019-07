Grande Nibali: la vittoria del riscatto al Tour de France

Vincenzo Nibali riscatta un Tour de France difficile conquistando la ventesima tappa della Grande Boucle. Il corridore siciliano centra la vittoria che cercava da tempo andando immediatamente in fuga e vincendo per distacco la frazione Albertville-Val Thorens, ridotta di 70 km a causa del maltempo.

La zampata del campione, nel giorno della consacrazione del colombiano Egan Bernal, che mantiene la maglia gialla e conquista il primo Tour della sua carriera a 22 anni.

"E' stata una vittoria molto sofferta – ha dichiarato Nibali dopo la tappa-. E' stato un Tour difficile per me dopo le fatiche del Giro. Ho provato a fare classifica, ma non è stato possibile".

"La scorsa settimana in molti pensavano mi dovessi ritirare, ma io ho voluto onorare questa corsa, e negli ultimi giorni è molto migliorata la mia condizione".

"Oggi la salita finale era interminabile. Anche se la tappa era corta, è stata combattuta fin dal km 0. Gli ultimi 15 chilometri sono stati come una cronoscalata, l'arrivo al traguardo una liberazione".

Nibali si è riconciliato con il pubblico del Tour dopo la caduta dello scorso anno all'Alpe d'Huez: "Devo ringraziare il pubblico che è stato eccezionale e mi ha sempre sostenuto. Non è stato semplice dopo la caduta dello scorso anno. La vittoria è stata una grande gioia, un successo che inseguivo da tempo (Milano-Sanremo 2018) e che ho ottenuto dopo tanti piazzamenti. "Dedico la vittoria a mio nonno e a tutto lo staff che ha lavorato con me".

Il trionfo di Bernal: "Le ultime tappe erano perfette per lui. E' un giovane con un grandissimo avvenire".

SPORTAL.IT | 27-07-2019 18:10