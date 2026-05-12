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TENNIS

Grande Slam per grandi guadagni – Quanto incassano i tennisti dai quattro principali tornei

Scopriamo quanto guadagnano i tennisti da ognuno dei quattro tornei maggiori, analizzando le vincite di ogni turno fino alla finale

Pubblicato:

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Il mondo del tennis è spietato, si sa, ma sa essere anche molto remunerativo. La gioia di vincere Wimbledon o il Roland Garros è impagabile, e l’ambizione di un tennista rimane pur sempre quella di scrivere il proprio nome tra i trionfatori di uno dei tornei più importanti della storia del gioco. Ma, parafrasando un vecchio adagio, non si vive di sola gloria.

Ed ecco che entra a gamba tesa nel discorso l’aspetto economico. Entrare in un torneo prestigioso e andare avanti il più possibile vuol dire, ovviamente, incassare premi sempre maggiori. Jannik Sinner, per esempio, a oggi, solo dalle sue vittorie sul campo ha guadagnato oltre 60 milioni di dollari.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la spiegazione dei montepremi dei tornei del Grande Slam e quanto guadagnano i tennisti.

Studio Bonardo

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