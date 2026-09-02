Italia, anni Quaranta. Il Paese è appena uscito dalla guerra e il calcio ha bisogno di tornare a far sognare. E a Torino, all’ombra della Mole, nasce una squadra destinata a entrare nella storia, nel bene e, tristemente, nel male: il Grande Torino. Il protagonista di questa rivoluzione, la scintilla che dà vita all’incendio, è il presidente Ferruccio Novo, che costruisce una formazione spettacolare, ambiziosa e, soprattutto, vincente. Al centro di tutto c’è il Filadelfia, lo storico stadio del Toro: un campo che diventa, in breve tempo, una vera e propria fortezza.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia del Grande Torino, dai giocatori simbolo di quella squadra, come il grande Valentino Mazzola, ai trofei conquistati, fino al triste epilogo che l’ha visto protagonista.