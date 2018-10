Grassadonia è contento del suo Foggia

Gianluca Grassadonia, allenatore del Foggia, è intervenuto in sala stampa dopo il pareggio contro il Cittadella.

“La squadra ha fatto la partita che doveva fare e potevamo portare a casa qualcosa in più. Il Cittadella è una squadra importante e noi siamo venuti qua a fare la partita. Per vincere – ha continuato il tecnico dei pugliesi – ci è mancato un pizzico di malizia. Abbiamo preso gol ancora da palla inattiva. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare”.

Sui molti cambi rispetto alla scorsa partita: “Credo fortemente nel gruppo e mi sembra giusto far giocare chi si allena bene. Iniziano i malumori dei tifosi? Non mi interessa. Voglio far parlare il campo. Stiamo facendo bene a mio avviso”.

Su Camporese e Iemmelo: “Camporese è a disposizione. Iemmelo si è allenato per dieci giorni dopo sei mesi di inattività ed è stato bravo e ci tornerà utile nelle prossime gare”.

